蔡天鳳案｜重溫鄺港傑第2日作供　稱胞弟是小男人　父借宿瞓沙發

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月10日）在高等法院續審。首被告鄺港傑繼續出庭自辯。在開庭自辯前，暫委法官向陪審團透露接獲一名陪審員來信申請退出，法官考慮後予以批准並解除其職務，審訊在餘下8名陪審員的情況下繼續進行。



鄺港傑作供時透露，蔡天鳳曾因前夫在內地結交女友而感不滿；又詳述蔡天鳳與鄺球因「發燒事件」在加多利山單位粗口互罵，自此兩人反目，蔡因此嚴禁子女與鄺球見面；鄺港傑亦講述鄺家如何藉全家外遊放無薪假為由，令蔡的前司機「阿信」請辭；他亦提到鄺球搬出加多利山後，住在其居屋單位瞓沙發，後來想搬到地方較大的龍尾村村屋。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

一名陪審員獲准退出 續由8人審理

法官昨早向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件申請退出。法官考慮信中陳述的內容後，認為繼續讓該人出任陪審員並不恰當，遂正式解除其職務，案件在餘下8名陪審員席前繼續審理。

蔡天鳳(右)及鄺港傑(左)。(網上圖片)

蔡天鳳感認為辛苦照顧子女 不滿鄺港智「有女朋友咁開心」

鄺港傑繼續作供指，胞弟鄺港智於2022年5、6月間返港。鄺港傑解釋，當時蔡天鳳的母親張燕花曾到廣州探望鄺港智，在其私家車上發現女性飾物，因而得悉鄺港智在內地結交了女朋友。張燕花將此事告知蔡天鳳，蔡得知後反應極大，認為自己在香港辛苦照顧兩名子女，鄺港智卻在內地「有女朋友咁開心」。

鄺港傑舉例指出，有一次他協助哄兩名侄兒女入睡時，看見在場的蔡天鳳貌似哭著說：「我咁辛苦湊你哋，爸爸就在大陸有女朋友咁開心」。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及前大伯鄺港傑。(網上圖片)

加多利山爆粗對罵衝突 指蔡對子女管教較嚴格

審訊早前證供曾提及，蔡天鳳與鄺港智的女兒X因發燒，引發蔡天鳳與前家翁鄺球爆發激烈衝突。鄺港傑昨日證實，該事件發生於2022年6、7月。當時蔡天鳳、鄺港智及鄺母李瑞香一同在加多利山單位的房間內哄發燒的X入睡。期間，蔡天鳳突然大聲斥罵，「好似鬧我媽媽（李瑞香）」，當時身處客廳的鄺球、鄺港傑及譚方駿（Chris）聞聲隨即衝入房內。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

鄺港傑指，當時聽到父親鄺球厲聲斥責：「你做乜鬧我老婆？」鄺球說話時夾雜粗口，而蔡天鳳亦以粗口回罵，「好似對罵咁樣」，雙方更激動衝向對方。在場各人見狀立即上前拉開二人，鄺港傑與譚方駿合力將鄺球拉出客廳，鄺港智則安撫蔡天鳳的情緒；約一小時後，蔡天鳳與譚方駿離開單位。

代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問時問及，鄺在客廳時聽到蔡使用甚麼字眼。鄺港傑回應指：「我只聽到蔡好大聲咁鬧」，但當時不知她是斥罵李瑞香還是鄺港智；入房後見蔡天鳳面向李瑞香及鄺港智說話，但已記不清具體字句。鄺補充，蔡平日亦有指責李瑞香，但從未如該次發燒事件般大聲，起因是兩人對子女的管教方法有分歧，李瑞香傾向遷就孫兒，蔡天鳳則管教較為嚴格。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

鄺港傑稱對賣樓一事不清楚 沒參與商討

鄺港傑表示，自該次發燒事件後，蔡天鳳與鄺球再無見面。被問及該次衝突是在討論出售加多利山單位之前還是之後發生，鄺港傑指自己對賣樓一事不太清楚，既未親眼目睹兩人商討賣樓，自己亦從未參與其中。他解釋自己只負責照顧小朋友，未曾出資買樓，賣樓應由出資的蔡天鳳、鄺港智或住客討論，他不認為自己有資格給予意見。

大批探員到死者加多利山寓所搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

蔡天鳳與鄺球反目禁子女見爺爺 鄺港傑知父親有情婦

鄺港傑透露，鄺球在發燒事件前一直居於加多利山，衝突後便搬到鄺港傑位於荃灣的居屋單位。鄺指出當時知悉父親有情婦，鄺球每週僅有兩至三天居於荃灣居屋，其餘時間則在情婦單位居住。鄺續指，衝突後蔡天鳳與鄺球關係極其惡劣並斷絕聯絡，蔡天鳳更表明不准兩名子女再見到爺爺鄺球，「幾乎斷絕晒見面嘅機會」。

鄺港傑又透露，母親李瑞香於同年10月23日生日，兩名子女及鄺球均有出席生日聚會，兩名子女事後將聚會見到鄺球一事告知母親，蔡天鳳知悉後極度憤怒，向李瑞香及鄺港智表達強烈不滿。至同年11月13日鄺球生日，兩名子女再度出席慶生聚會，蔡天鳳事後得知，亦同樣痛罵李瑞香及鄺港智。

鄺港傑形容，自己在家中的角色較為特別，既是鄺家成員，亦是蔡天鳳的好朋友，同時協助照顧小朋友；因此蔡天鳳只會責怪李瑞香及鄺港智，從不會怪責或責罵他，直言蔡「無呢個資格咁樣話我」。

蔡天鳳(左)每天都坐由首被告鄺港傑(左)駕駛的汽車接子女放學。(網上圖片)

親述眾人有共識解僱前司機「阿信」 但因解僱賠償而拖延

談及自己接任蔡天鳳私人司機的緣由，鄺港傑供稱前司機「阿信」曾兩度偷取雞蛋仔店的款項，其後更在加多利山單位的停車場與職員以粗口對罵，甚至當面責罵屋苑住戶，蔡天鳳因極為重視個人形象而對此反應甚大；此外，李瑞香亦接到追討「阿信」欠債的收數電話。鄺港傑、李瑞香、鄺港智與蔡天鳳商討後一致決定解僱「阿信」，但不想向「阿信」支付解僱賠償。

事件拖延至同年9月，蔡天鳳透露將於同年12月至翌年1月與丈夫譚方駿前往法國。鄺等人遂商定藉此機會，向「阿信」聲稱全家將出外旅遊，要求「阿信」放兩個月無薪假。鄺港傑指，早已預料「阿信」必定不會答允該安排，最終「阿信」自行請辭，並於11月正式聲離職。由於鄺港傑當時待業無工作在身，蔡天鳳便提議由他暫代司機一職，鄺遂答應任職至翌年2月。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

年初一帶兩子女見爺爺 惹怒蔡天鳳

鄺港傑續指，於2023年農曆大年初一，他、鄺球、鄺港智及蔡的兩名子女一同前往冒險樂園遊玩。期間身處法國的蔡天鳳致電李瑞香要求與子女進行視像通話，李瑞香在電話中支吾以對，蔡天鳳再先後致電鄺港傑及鄺港智。鄺港傑憶述，鄺港智接聽電話時他在身旁，聽到電話中蔡天鳳的語氣「開始嬲、著咗啦」。

辯方問及蔡天鳳由法國返港後，有無就冒險樂園一事向鄺港傑表達不滿。鄺回應稱：「佢通常唔會向我表達唔高興，通常卸晒落細佬度」。蔡天鳳返港後曾在加多利山單位當面向鄺港智斥責：「又帶小朋友，瞞住我見爺爺」。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

稱胞弟在家屬「小男人」逆來順受

鄺港傑形容，胞弟鄺港智在家中屬於「小男人角色」，蔡天鳳則相對強勢。蔡天鳳會「嫌佢、鬧佢」，鄺港智則全盤逆來順受，形容相處狀態是「Abby有Abby講，佢就唔出聲」。鄺港傑指胞弟多年來面對斥責均不會「駁嘴」，「通常被人鬧」；鄺港傑曾私下勸胞弟：「你似番個男人，唔係成日俾人鬧咁樣」，鄺港智則回應：「算啦，佢係咁，咁多年都係咁」。

辯方追問鄺港智是否全盤接受蔡的對待而不作投訴。鄺港傑回應指，胞弟「唔係無投訴」，而是「投訴唔到」。

警員大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝／資料圖片）

鄺球搬出加多利山瞓長子居屋沙發 欲另租屋住 心儀龍尾村村屋大

至於鄺球租用大埔龍尾村涉案單位一事，鄺港傑表示自己於2023年2月5日才知悉父親承租該單位。鄺解釋，父親早前與他同住荃灣居屋單位，因居屋面積狹小，鄺球平日只能睡在客廳的沙發上。鄺球遂於2022年底提出希望在外面另租地方居住，並屬意租金較便宜且面積較大的村屋；鄺球為了方便搬遷，才吩咐鄺港智向友人借用車輛協助搬運。

鄺港傑最後指，他於2023年2月6日下班後致電鄺球相約吃晚飯，由於自己此前從未去過該龍尾村單位，便順道前往參觀。鄺表示記不清單位內具體放置了甚麼傢俬，但印象中屋內陳設「比較簡陋」。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清

一文重溫庭上進展

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清