蔡天鳳案｜重溫鄺港傑第3日作供　稱細佬是兇手　憶車內殺人過程

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月11日）在高等法院續審。首被告鄺港傑繼續出庭自辯，在庭上拋出震撼證供。辯方問及是誰殺死蔡天鳳時，鄺港傑當庭哽咽指是第三被告、胞弟鄺港智（Alex），並首度披露案發當日，蔡天鳳及鄺港智在七人車上發生的恐怖經過。此外，鄺港傑交代採購涉案工具經過，稱鄺球當時聲稱購買絞肉機是「幫朋友舖頭買」，並堅稱從未在龍尾村見過絞肉機。



【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

庭上哽咽指證胞弟殺蔡天鳳

代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel 下午開門見山問鄺港傑，蔡天鳳於2023年2月21日去世，鄺港傑本人是否有殺死蔡天鳳，鄺港傑在證人台堅決回應：「無」。辯方追問他當天是否知悉蔡會被殺害，鄺指不知道。

辯方繼而追問他是否知悉是誰殺害蔡天鳳。鄺港傑起初未有作聲，暫委法官指出看見鄺港傑點頭。辯方再次提出相同問題，鄺回應稱「知道」。辯方在庭上向他表示：「知道好困難，但你要講真相。」鄺港傑沉默一陣子，隨後吐出兩字：「細佬」。辯方追問是否指 Alex（鄺港智），鄺港傑確認謂：「係」。

鄺港傑作供講及此事時聲音哽咽，一度脫下眼鏡用紙巾拭淚；坐在犯人欄內的父親鄺球見狀亦用紙巾拭眼，而同案被告鄺港智則全程表現平靜。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的前大伯。(資料圖片)

案發前與胞弟咖啡店會見 稱曾討論健身動作

日前，庭上曾播放2023年2月21日案發當日的閉路電視影片，包括鄺港傑所述與弟弟在咖啡店會見的情況。片段顯示，兩兄弟交談期間，鄺港傑不斷抖腳並頻頻揮動雙手比擬不同動作，鄺港智則在旁作出示範並將頭部傾側。另一影片則見，泊於新世紀廣場停車場的AA車牌七人車，車尾箱曾被打開，鄺港智走到車尾箱後離開，其原本手持的白色膠袋已不知所終。隨後，鄺港傑與鄺港智離開商場，鄺港傑獨自駕駛七人車折返加多利山。

鄺港傑昨日在庭上詳細講述當天的行蹤與車廂內的駭人經過。當日，蔡天鳳相約他人到加多利山單位「睇樓」，李瑞香及鄺港智遂離開單位。鄺港傑為打發時間，相約鄺港智並駕車前往新世紀廣場星巴克咖啡店會合。鄺港智當時帶同裝有衣物的袋子，表示下午計劃去健身，二人在店內討論健身動作，但他不記得片中手勢，是指健身哪一個動作。

近下午2時，蔡天鳳聯絡鄺港傑稱已完成招待睇樓，著鄺開車接她，再到女兒X學校，接X放學；鄺港傑說服鄺港智同行獲答允，鄺港智並將健身衣物放入七人車尾。由於鄺港智表示要抽煙，兩人未有一同離開商場，鄺港傑則先買蛋撻供X放學食用，隨後到加多利山接載蔡天鳳。其後，他在基堤道接載鄺港智上車。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。

鄺港智捱蔡罵後狂喊「唔好再鬧」 鄺港傑感椅背被撞擊

鄺港傑駕駛七人車前往大埔，蔡天鳳坐在中排右邊（司機位後方），鄺港智坐在蔡左邊。車內乘客位裝有黑色膠遮光格及窗簾，且長期拉上。蔡天鳳及鄺港會均有用電話，而蔡起初以電話發送海南話語音訊息，沒用電話時則與鄺港智以海南話對話，鄺港傑聽不懂內容。

其後蔡開始以指責語氣斥責鄺港智，「有啲鬧呀咁嘅語氣」、「有啲指責咁嘅語氣」，說話九成用海南話，間中夾雜廣東話粗口，鄺港傑聽到「無腦呀」、「無X用」及「垃圾」等字眼；鄺港智則沒反駁，僅以「哦」、「嗯」回應。

涉案七人車。

下午約2時45分，七人車駛過獅子山隧道，鄺港傑形容蔡天鳳語氣開始有些「高昂」，而且「鬧得興起」，聲量大且尖銳。辯方問蔡當時有否用電話，鄺指：「當然無，專心咁鬧緊」。當車駛至沙田馬場及御龍山附近時，鄺港傑突然感到司機位椅背被撞擊，同時傳出「好似瀡落地下」的聲音。

鄺港傑庭上哽咽供稱：「我聽到……我聽到細佬喊晒，好崩潰咁喊，好大聲。」鄺港智當時激動狂喊：「唔好再鬧啦」、「唔好再講啦」。

蔡天鳳(左)與鄺港傑(右)。(網上圖片)

聞「摙喉聲」及鄺港智崩潰哭喊 致電鄺球獲指示駛往大美督停車場

鄺港傑稱因在高速公路駕駛，不清楚發生何事，感到驚慌並開口查問，但無人回應。他在高速公路開車，需專心駕駛，只快速回頭一瞥，看不到蔡天鳳，但判斷蔡已跌在車廂地面，而鄺港智則在蔡的上方。與此同時，鄺港傑聽到「好似被人摙住喉嚨嘅聲音」，聲音較輕，只有一、兩下，大部份聲響被鄺港智的哭喊聲遮蓋。

鄺港智在蔡身上長達約分半鐘，期間車內傳出「啪」的一、兩聲，鄺港傑形容是手腳撞到其座位的聲音，「唔係好大力撞，拍到咁」。

七人車原本應駛向學校，鄺港傑稱當時已無法思考，只盲目驅車前行。鄺港智一直在哭泣，鄺港傑形容當時：「同佢溝通唔到，好似變咗另一個人，同我無對答」。鄺港傑隨即致電父親鄺球，謂：「啱啱發生咗事，好嚴重，Alex喊緊，Abby無反應」。

鄺球聽後沉默數秒，表示大埔龍尾村村屋前方有一個停車場，吩咐鄺港傑駕車到該處等候；鄺港傑遂按指示駛往該停車場。他指，事後知悉該處為大美督公眾停車場。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

父稱絞肉機「幫朋友舖頭買」 否認在龍尾村見過

鄺港傑亦交代案發前，即2月6日至13日期間，曾4度前往大埔龍尾村單位，其中3次是找鄺球吃晚飯，另一次是帶從未到過該處的鄺港智前往參觀。

鄺港傑逐一解釋協助父親採購物品的經過。同年2月7日，鄺港傑在九龍灣買兩個儲物膠箱和密實袋等。他解釋，因2月6日首度到訪龍尾村時，鄺球見到他在荃灣居屋使用的儲物膠箱，遂著他代買同款膠箱；密實袋則是他認為父親新居用得著而順手購買。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。

2月8日中午休息時，他致電鄺球，得悉父親在旺角上海街購物便前往協助。抵達廚具店時，見店員正推著一個大煲及一部銀色機器送往鄺球駕駛的七人車，鄺球當時向他表示：「一部份屋企有用，一部份幫朋友舖頭買」。辯方指出該部銀色機器實為絞肉機，問鄺港傑在2月8日至23日期間有否在龍尾村單位見過該絞肉機，鄺港傑在庭上堅稱從沒有在該單位見過。

鄺港傑進入廚具店，以查看有否自己需要的物品，以及等候父親付款時，見鄺球與店員翻閱產品目錄，鄺港傑問要多少錢，鄺球稱「要幾萬蚊」，鄺港傑驚呼「咁貴呀」。鄺港傑指，鄺球或也認為該物品貴，兩人因此離開店舖。辯方指根據早前證供，當時鄺球是在查詢碎骨機，鄺港傑表示因父親曾聲稱幫朋友買東西，故以為鄺球是幫朋友查詢，沒有深究。

警員大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝／資料圖片）

鄺港傑續指，鄺球表示想在龍尾村單位外搭建圍欄，他提議代父購買其他物品，以節省時間，鄺球遂著他購買可捆綁物件的工具。他前往五金店後，用手掌量度索帶，除了索帶外，並購入便宜的尼龍繩和麻繩。片段顯示他提及「童軍繩」，鄺解釋自己對繩的認知僅限於童軍繩，因未見過實物才拿著繩向店員求證；至於購買5對手套，他解釋做粗重工夫或工程均需要使用。此外，他於2月15日亦是按鄺球要求代買鎚仔。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

庭上播蔡天鳳錄音爆粗 揭童年別名「Stephy」

辯方在庭上展示鄺港傑與蔡天鳳的通訊對話，並播放多段語音訊息。鄺港傑指，加多利山單位的大小瑣碎事務向來由他打理。案發前有電訊公司銷售員繞過他，就寬頻續約直接聯絡蔡天鳳，鄺形容該銷售員「可能覺得女仔呢方面事情，無咁精明」，更假稱曾致電鄺但聯絡不上。

蔡天鳳其後將銷售員的語音訊息轉發給鄺港傑，庭上播放的語音訊息顯示兩人在討論續約，蔡在其中一段錄音中不滿斥罵：「X佢老母」。鄺港傑其後聯絡該銷售員，發現若由蔡出面傾談，取得的優惠將會較少。

此外，該銷售員在語音訊息稱呼蔡為「Stephy」。鄺港傑在庭上解釋，「Stephy」是蔡天鳳年幼時使用的英文別名，長大後已甚少使用，相信蔡只有在與不熟悉的人聯絡時才會使用該名字。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清

一文重溫庭上進展

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清