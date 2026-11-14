蔡天鳳｜重溫鄺港傑5日作供　弟方呈信爆另1版本　鄺認杜撰卸責父

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天出庭自辯。鄺港傑詳細供述案發當晚（2月21日）通宵留在龍尾村單位廁所清洗沾血刀具，期間聽到房間及廚房傳來「用刀切割聲」 。而他聽到切割聲時，更在哭泣；翌日他更與父親鄺球前往將軍澳墳場燒衣紙憑弔蔡天鳳，其後亦按父要求剪爛蔡的身份證與信用卡。



此外，鄺港傑接受鄺港智代表大律師盤問時，被揭發在還押期間曾托囚友送信予胞弟，信中內容指案發當日蔡找鄺球在車內「講數」，兄弟離開車廂，其後蔡流血倒地。鄺港傑指信件是為予「夾口供」，圖將責任推卸給父親，鄺港傑當庭推翻信件內容，承認該版本是與胞弟用「小聰明」杜撰，直至律師直斥「非常愚蠢」才決定講出真相。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（互聯網）

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

代表首被告鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問：

蔡天鳳案，鄺港傑辯方代表大律師 Trevor Beel 。（方承恩攝）

通宵留守廁所洗器具 邊聽切割聲痛哭

鄺港傑前日（12日）作供時指證胞弟鄺港智殺害蔡天鳳後向父親鄺球求助，鄺球在龍尾村屋外將蔡放入膠箱並與鄺港傑合力搬入屋；當晚鄺港傑重返單位，見大房膠箱內被鋪滲出大量血跡，房內電鋸刀片沾有少許血，遂推測蔡「某部份應該被肢解咗」。

鄺港傑昨日繼續講述在村屋內的經過，指用膠紙貼好大房帆布後便離開房間，鄺球隨即將膠箱推進大房並掩上房門，鄺港傑當時看不到房內情況，亦沒有聽到聲音。

鄺港傑其後走入廁所，在企缸內發現一個箱子，裡面放有兩把浸在水中的刀，掛衣位置則掛有一件雨褸及一對雨靴。鄺球離開大房後，吩咐鄺港傑清洗器具及企缸位置，鄺解釋當時企缸地面及刀上均沾有少許血跡。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

代表大律師 Trevor Beel 問及，鄺港傑由當晚10時抵達單位至翌日早上6時離開期間做了甚麼。鄺回應指，鄺球著他清潔時提醒他穿上雨褸、雨靴並戴上手套，他依言照辦並在廁所內用水清洗，形容當時：「我唔敢出嚟，留喺度」，期間沒有關上廁所門。

鄺港傑指出，這段時間內鄺球在房間與廚房之間來回走動，期間曾拿著一個水桶；與此同時，鄺港傑聽到切割的聲音，指房間及廚房均有傳出，但他澄清並非電鋸聲，而是「用刀的聲音」。被問及有否走入廚房，鄺回應：「我成晚留在廁所，唔敢出嚟」，除切割聲外並無聽到其他聲音。他指自己整晚沒有入睡，坦言：「一路洗，我聽到切割聲，我喺度喊」，形容「記得嗰晚好漫長」。直至翌晨因要上班，他著鄺球駕車送他離開，兩人遂一同離去。

警方曾在2023年2月案發後，在將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸。（鄭嘉惠攝／資料圖片）

翌日偕鄺球赴將軍澳墳場 燒衣紙憑弔

2月22日早上離開村屋後，鄺港傑開車接載蔡天鳳的兒子上學。他透露在村屋期間曾與鄺港智通電話；而於21日晚上7時至10時期間，他曾接獲蔡的丈夫譚方駿來電指聯絡不上蔡，鄺當時訛稱下午接載蔡到大埔後不知其去向。至晚上11時許，蔡母張燕花致電查詢，鄺亦道出相類版本，並否認張早前供稱鄺曾說蔡與朋友飲酒。約半小時後張再度來電，鄺因「嗰時好想逃避呢件事」，遂向張表示要睡覺，翌日再談。

鄺港傑繼續講述22日日間的行程，指因感到不安，將涉案七人車駛往深水埗交由洗車公司清潔，期間鄺球亦駕車到深水埗找他。鄺登上鄺球的座駕後，見車內放有幾袋拜祭用衣紙，鄺球隨後駕車前往將軍澳墳場，父子二人在該處一同燒衣紙。鄺表示當時雖與父親沒有直接講明，但他認為是在拜祭蔡天鳳；被問及燒衣紙是否為了表示敬意，鄺稍為遲疑後稱：「係呀，燒衣紙囉」，並謂：「中國人有人過咗身，就拜祭、去憑弔。」

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

沒進廚房僅見湯煲及青紅蘿蔔 續漫無目的地抹刀具

鄺港傑續供稱，2月22日晚上約9時再乘搭鄺球的車返回龍尾村單位，當晚他在廁所內「漫無目的咁抹」刀具。

被問及有否再見過涉案膠箱，他堅稱從沒有見過蔡天鳳的屍首或殘肢。他指曾站在廚房門口但沒有入內，看見煮食爐上放有兩個蓋上蓋子的湯煲，當時正「煲緊嘢」，其後曾見到爐頭被關掉。被問及是否知道煲內裝有甚麼，他回應：「我無去find out呢樣嘢」。

此外，他在廚房鋅盤內看見青紅蘿蔔，部分完整、部分已被切開。他指鄺球當晚同樣在房間與廚房之間來回走動，兩人如前一晚般毫無交談，他亦再次聽到切割聲，並重申從未在單位內聽過電鋸聲。

另外，22日日間曾有警員聯絡他，指他是最後見到蔡天鳳的人並查問下車地點，鄺當時撒謊稱在大埔超級城。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

剪爛蔡天鳳證件信用卡 一連3日丟垃圾 湯渣袋見「類似豬骨」

至2月23日，鄺港傑再次隨鄺球駕車前往龍尾村。他供稱當時在單位客廳見到蔡天鳳的身份證及信用卡等物品，鄺球吩咐他將該批證件卡類連同鄺港傑自己的八達通一併剪爛，鄺依言照辦且沒有過問原因。

鄺港傑又補充，曾將一個裝有青紅蘿蔔的黑色垃圾袋打結包好，離開單位時丟棄於村口垃圾桶。他確認於21、22及23日均有丟棄垃圾，其中21日棄置垃圾時，曾留意到袋內有湯渣、青紅蘿蔔，以及「有啲類似豬骨咁嘅嘢」。大律師問他當時有否懷疑該些「豬骨」是甚麼，鄺回應指：「嗰一刻我無諗，因為的確你買埋青紅蘿蔔，你會買埋豬骨」。此外，他亦曾丟棄染血手套及濕紙巾等物品。

警方在龍尾村的單位內發現一部雪櫃。(資料圖片)

隱瞞胞弟案發日在車上圖保護 指蔡與弟離婚後仍親密有Kiss

針對龍尾村單位內雪櫃驗出其指紋，鄺解釋在案發日前曾打開雪櫃拿取飲品，但在2月21日至23日期間從未觸碰雪櫃。至23日中午離開龍尾村後，他前往加多利山會所，警員向李瑞香問話後再向他查問，他再次聲稱蔡在案發日於大埔商場下車；被問及為何向警方隱瞞鄺港智當日亦在車上，鄺回應：「我當時想保護佢」。

談及胞弟與蔡天鳳的關係，鄺港傑指兩人離婚後「仍然好親密」，曾聽見鄺港智暱稱蔡為「傻豬」，更透露於2017及2018年在海南曾親眼見過兩人「kiss、錫錫」，補充指雖非「French kiss（法式熱吻）」，但確有親嘴，強調：「我有見過，我真係有見過」。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

代表次被告鄺球的大律師戴偉奧（Oliver Davies）盤問：

代表鄺球的大律師戴偉奧（Oliver Davies）。(湯致遠攝)

鄺港傑同意鄺球生活簡樸 殺蔡無任何好處

代表次被告鄺球的大律師戴偉奧（Oliver Davies）盤問時指出，鄺球曾任職警員約30年，至46歲提早退休，生前曾駐守西九龍重案組，專責處理持械行劫等嚴重罪案；退休後在內地經營生意。鄺港傑均同意，並表示長大後有聽聞父親在內地營商。此外，他也同意兩兄弟與父親關係良好。

辯方指出鄺球生活簡單、是踏實的普通男人且不愛名牌，鄺港傑同意，指自己不合穿的名牌衣物會送給父親，但鄺球從不購買名牌。鄺港傑亦同意父親對昔日居住公屋並無怨言，對住所大小等一毫無要求，「佢住邊度都開心」，即使在鄺港傑家中留宿時要睡沙發亦無怨言。戴偉奧指鄺球於2023年有意退休並打算租住郊區單位，鄺港傑表示有聽聞。

就出售加多利山單位一事，鄺港傑指從未聽過鄺球有所投訴。戴偉奧問殺害蔡天鳳對鄺港傑有何好處，鄺回應：「完全無，我仲還押咗4年添差唔多」；再問殺害蔡對鄺球是否有好處，鄺答道：「我唔認為佢有好處」。

不認為蔡與弟有真正分開 譚方駿知情沒反對

至於母親李瑞香，鄺港傑同意母親極為愛錫兩名兒子及孫兒，並同意李瑞香是出於愛錫及關心鄺港智，才因協助其潛逃而犯案入獄。鄺又認為鄺港智與蔡天鳳「仲有親情、愛情嘅感情」，被追問蔡是否仍視鄺港智為男友及丈夫時，鄺表示：「我唔會認為佢哋有真正分開過」，且認為譚方駿知情但未見反對。

代表第三被告鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問：

辯方大律師安華暉(左)。(朱棨新攝)

被問譚方駿更像「一間銀行」多於丈夫 鄺：問佢先知

代表第三被告鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問時指出，蔡天鳳與譚方駿雖為夫婦，但實際上蔡與鄺港智才擁有「真正浪漫關係」，鄺港傑回應：「我會咁形容」。安華暉繼而指，對蔡而言譚方駿更像「一間銀行」多於丈夫，鄺答稱：「咁要問佢先知」。

被問及蔡是否為錢嫁給譚，鄺指「我唔清楚」，但認為鄺港智於2022年中返港，主因是蔡就鄺港智在內地結交女朋友「呷醋」。

鄺亦同意蔡與鄺球的真正磨擦並非為賣樓，而是為了兩名子女，「通常拗都係孫仔」。

指鄺港智很喜歡內地女友 聞女方家境富裕

鄺港傑又反駁蔡母指鄺港智在內地無業務及靠蔡供養的說法，指自己曾替鄺港智從內地帶幾十萬至100萬元回港，認為蔡母因好賭並會向蔡和鄺港智拿錢才作此說法；他亦承認鄺家對於鄺港智坐快艇偷渡來往中港感到處之泰然。

辯方問及鄺港智的內地女友 Ivy，鄺同意胞弟很喜歡對方且聽聞女方家境富裕；至於辯方一度問 Ivy 是否美女，暫委法官指問題太主觀，鄺最終沒有作答。

辯方問後座有事件 有經驗司機會路肩停車 鄺：但我冇經驗遇呢啲事

針對七人車內發生襲擊一事，安華暉質疑車過獅隧後鄺知道後座發生「好戲劇性嘅事」，鄺糾正為「突發性啦，唔係戲劇性」；辯方反問自稱恐慌卻繼續直行駕駛豈非戲劇性，鄺否認稱：「唔係呀，揸緊車直行之嘛」，解釋事出突然「正常人都會恐慌」。

辯方指鄺擁有兩個車牌屬經驗司機，理應知道附近有路肩可停車，鄺回應雖有牌及經驗，「但係我冇經驗遇呢啲事㗎嘛」。他亦解釋當時角度只見胞弟肩膀以上位置、見不到其雙手是否放在蔡頸上，亦沒有聽到骨頭碎裂聲，直言「我唔知骨頭碎裂係咩聲音」。辯方提及應試過弄斷雞骨，鄺反問「雞骨？」後辯方未再追問。鄺同意無法形容蔡嗌痛的聲音。

涉案七人車。

曾向鄺港智送信講案發日經過 鄺港傑稱「夾口供」推諉父親

盤問焦點隨後轉向鄺港傑在還押期間曾托囚友送信給胞弟鄺港智一事。

安華暉當庭讀出信件部分原文，指事發經過非鄺港傑庭上作供所指，信中才是真實情況。信中聲稱在往大埔車程中：「期間，Abby 已在車程中好激動或嬲地同 Alex 傾偈，唔知噏乜，但多數得 Abby 講」；又指車過獅隧後蔡著鄺港傑致電鄺球問身處何方，準備「類似攤牌或講數之類」。

信件更聲稱到大美篤停車場後：「到達停車場後，爸車亦在，我同 Alex 想離開唞個氣，因 Abby 已轟炸咗成程車，我同 Alex 落車在不遠處，讓爸上車同 Abby 自己傾下。約5，6分鐘後我倆行近車旁，因由於習慣車內落簾私密，故此不能一眼望到車內」、「我倆已驚慌，同時逼自己冷靜」，並稱「目睹 Abby 已躺在中排座位地上冇知覺，頭部流咗好多血，並無留意爸有否武器，當刻已驚慌，因附近有不少車及行人」。

蔡天鳳。(網上圖片)

鄺港智律師指信中版本才是真實 鄺港傑否認

鄺港智一方指出信中所述父親與蔡在車內對話並見蔡流血的版本才是事實。

鄺港傑在庭上全面推翻信件內容，承認曾寫信與胞弟「夾口供」，直言：「其實係庭上面先係真實，呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去度嘅」，並指從在星巴克會合胞弟之後的信件情節全屬杜撰。當安華暉反問他是否自認聰明時，鄺回應：「我唔認為係呀」，引來旁聽席一陣笑聲。

鄺港智律師質疑詳盡不可能捏造 鄺港傑：2年時間寫當然仔細

辯方質疑信中細節極為詳盡真實，不可能憑空捏造；鄺港傑反駁：「因為花咗2年同細佬傾偈，最後寫咗咁嘅嘢，2年嘅時間寫，當然係仔細啲啦，唔係兩個鐘頭」。

他在庭上更正，自己的座駕與父親的座駕同時抵達大美篤停車場屬實，但兩兄弟並無走到遠處「唞氣」，蔡「轟炸咗成程車」及父親上車與蔡對話均屬虛構，亦否認當時蔡想與鄺球對話。

鄺港傑稱與胞弟「小聰明」杜撰 苦思一版本令大家罪責較輕

被問到為何在信中提及轉移責任予鄺球，鄺港傑解釋，在還押兩年多期間，仍未有律師代表，遂不斷苦思：「點樣可以有一個版本令到大家個罪責可以輕啲呢，點樣可以好啲呢？」，故在1年半前寫信給胞弟杜撰該版本；兩人經數次溝通後，「用我同佢嘅小聰明，以為呢個版本係好好嘅」，直至獲律師代表並向律師交代此版本後，被律師直斥「非常愚蠢」、「幫唔到任何嘅人」，他才決定在庭上講出真相。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港傑作供一文看清

一文重溫庭上進展

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清