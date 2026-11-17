全球首富、Tesla及SpaceX行政總裁伊隆．馬斯克（Elon Musk）說香港若不改變低出生率，香港人很快消失言論引發熱議。

同樣曾發表香港生育論的《am730》創辦人施永青今日（17日）接受《香港01》電話訪問時指，馬斯克在留言中沒定義何為香港人，說法不嚴謹，也認為無人能為香港人下定義。施永青指，香港是移民城市，在港生活的人來自四面八方，只要有全面開放的人口政策，根本不需要關心香港生育率。

對於早前撰文「建議」政府規定避孕套生產商推出一定比例的「次貨」也惹熱議，施永青今說，當時談避孕套是希望引發社會對生育問題關注。他指，繁殖是「祖先留下的DNA密碼」，不能選擇，惟現時強調個人主義，覺得生育帶來負擔，避孕措施會令人能「只要前段happy，唔要後段負擔」，要改變需要靠足夠價值觀推廣。



《am730》創辦人施永青指，馬斯克在留言中沒定義何為香港人，說法不嚴謹。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

美國富商馬斯克（Elon Musk）經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子。（Reuters）

曾在香港工作過的銀行家、網紅勒費夫爾（John Lefevre）11月15日在社交平台發文，他憶述早年在香港工作，身邊同事大多高學歷、思路敏捷；帖文引來全球首富、Tesla及SpaceX行政總裁伊隆．馬斯克（Elon Musk）留言說，香港若不改變低出生率，香港人很快消失。相關言論隨即在網上引發熱議。

施永青解Elon Musk說法不嚴謹：無人能為香港人下定義

《am730》創辦人施永青接受《香港01》訪問時指，馬斯克在留言中並無定義何為香港人，說法不嚴謹，並認為無人能為香港人下定義，「唔係某一個人可以為香港人做定義，香港人係不斷地演變。」

佢能夠喺香港生存落嚟，有選擇喺香港生存，佢哋嘅選擇嘅總和就係香港人。 施永青

施永青：只需開放人口政策 根本不需要關心香港生育率

施永青續指，香港是移民城市，在港生活的人來自四面八方，作為大都會亦只需有全面開放的人口政策，根本不需要關心香港生育率。

提及他早前撰文，建議政府規定避孕套生產商推出一定比例的「會漏次貨」，他說談避孕套是希望引人關注生育的問題，又指人有兩種意志，一為求生、二為繁殖，「呢啲都唔係我哋有得選擇嘅，你有冇得選擇唔食飯呢？ 」

為催谷香港生育率，港府早在2023年施政報告推出一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金。（資料圖片/廖雁雄攝)

繁殖是必然 個人主義、避孕措施破壞「設計」

施永青認為，繁殖、生育是「祖先留下的DNA密碼」，是不能選擇，惟現時社會強調個人主義，覺得生育帶來負擔，避孕措施則令人能「只要前段嘅happy，唔要後段負擔」，破壞了祖先的設計。

他續指，要減輕個人主義的影響，需要有足夠的價值觀推廣，又以不同宗教及家族倫理為例，如中國人常言「不孝有三，無後為大」，聖經創世紀提到上帝對人的要求是生育眾多、遍佈世界。

好多人視為不可侵犯嘅權利，我決定生就生，決定唔生就唔生；如果可以決定生就生，決定唔生就唔生，咁就應該決定唔生嘅人會越嚟越多。 施永青談個人主義對生育影響

不生育不能只怪經濟因素：以前啲人好富有?

施永青又說，不同意近年很多人將生育問題簡單推向經濟原因，反問：「咁以前啲人好富有咩？」他指，昔日的人不止不富有，生育也有高風險，代價比現時更大，但仍然有人生育。

香港既無生育問題，為何仍要關注生育？施永青指，考慮生育問題時，要想的是種族繁衍及民族未來，而並非只想香港一個地方。他續說，香港現時開始討論生育，大多仍是談意願，反映港人思想意識上仍未成熟到足解決相關問題。