名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球自辯時提及買賣加多利山單位的事宜。



鄺球稱，鄺家與蔡儲到錢買樓後，由蔡負責「睇樓」及處理，但業主則為鄺球。後來蔡提出為方便子女上學想出售單位，並搬入屯門，他亦無異議。但他到律師樓簽授權書時，律師曾提他若簽下文件，出售的錢便會歸獲授權的人。他該次上律師樓並無簽署，在另一次再上律師樓時才簽。

鄺球又指，蔡母張燕花稱「法庭見」的事並無發生，又否認蔡曾給他家用，更反稱：「我畀錢佢就有。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺球自辯時指蔡天鳳(圖)並無給他家用。（Abby Choi IG)

次被告鄺球稱他為了孫兒，願意賣加多利山及搬入屯門。(資料圖片)

考慮孫兒同意搬入屯門

鄺球續指，蔡和鄺港智儲錢後，蔡負責「睇樓」和處理買賣物業的程序，鄺球沒有參與揀選物業。代表鄺球的大律師戴偉奧指，蔡最終購入加多利山單位，但登記業主是鄺球，鄺球指蔡在港持有物業，但鄺球在港沒有物業。蔡和鄺港智商量後，決定以鄺球名義購入單位。至2022年，蔡表示為了方便其兩名子女在屯門上學，有意出售加多利山單位，並在屯門購入物業。鄺球考慮兩名孫兒，亦同意該決定。

律師提醒簽授權書後賣樓所得會歸他人

鄺球指，蔡為了出售加多利山單位，曾聯絡律師樓，並要他簽署授權書，讓蔡全權負責買賣事宜，而出售單位的款項，將屬蔡所有。他在2022年8、9月左右， 曾往中環的律師樓。律師指簽署該文件的人，多為患有老人癡呆症或有頑疾。同時，律師指：「我見你精神幾好，冇乜嚴重疾病，你可以有權唔簽呢份授權書。」又指若簽署文件，賣樓所得將歸他人所有。

指蔡並無給他家用

鄺球指，他該次並無簽署授權書。其後蔡再安排旺角另一間律師樓處理，鄺球終簽下授權書。就張燕花供稱，曾聲言若鄺球不簽便「法庭見」，鄺球說：「冇咁嘅事。」他也否認張供稱蔡每月給予鄺球「家用」。被問及蔡有否給錢予他，鄺球謂：「冇，我畀錢佢就有。」

【蔡天鳳案・專頁】