名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(17日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第7天自辯，控方就車上情況展開盤問。



控方質疑，鄺港傑知其弟鄺港智在車內襲擊蔡，鄺港傑照開車無停亦無出言阻止其弟。鄺港傑稱當時：「仲驚緊。」又謂：「兩個都屋企人，如果一個走咗，一個未走，唔知點先可以保護佢。」控方直指三父子計劃是在車上由鄺港智殺死蔡後，駛至大美督交鄺球處理蔡的屍體。鄺港傑一概否認，重申整件事令人難以置信，又補充其弟當時哭崩至弄濕衣服而更衣，又稱無見弟弟的衣服有血。

鄺港傑作供完畢，鄺球下午開始作供。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳。（網上圖片)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

反問主控：真係10幾分鐘完晒咩

控方續盤問鄺港傑時指，鄺港傑聲稱蔡被鄺港智襲擊後倒下，他可駕車到小路停車，阻止其弟的襲擊行為，鄺港傑同意他當時沒有這樣做。控方又指，鄺港傑指蔡約2時44分被襲，其駕駛的七人車於下午3時03分駛至大美督停車場，相隔19分鐘。控方直指，鄺港傑聲稱當時感震驚，但有充足時間讓他冷靜，鄺反問：「真係咩？真係10幾分鐘就完晒咩？」又指控方的推斷或適合其他人，但他不是這樣。

鄺港傑稱當時思緒非常混亂

鄺同意他當時沒有叫其弟鄺港智停手，因為他：「仲驚緊」，又指兩個都是屋企人，不知發生何事。控方質疑，若他關心屋企人更應阻止，鄺回應說：「兩個都屋企人，如果一個走咗，一個未走，唔知點先可以保護佢，當刻有咁諗過。」他強調，當時思緒非常混亂。控方則指，鄺在該19分鐘車程沒有停車，而是在停車場滙合其父親鄺球，因這是其計劃，鄺否認。

控方指出計劃是車上殺死蔡 到停車場交鄺球去確認

就鄺港傑早前供稱，鄺球在停車場曾觸摸蔡，似乎是查看她是否去世，鄺港傑今在庭上補充，在停車場沒有和鄺球對話，並解釋：「我交晒畀佢（鄺球），佢係我依賴。」控方指鄺港傑已是成年人，他自稱被捕前的生活「優哉遊哉」，沒有接觸過此類嚴重的情況。鄺港傑當時未向鄺球查問蔡是否死去，因他們計劃在駛入村屋的車程中，由鄺港智殺死蔡，他們在停車場滙合，是為了讓鄺球在該處確保蔡已死去，鄺港傑一概否認。

控方不信三父子在停車場無對話

控方亦指，正常情況下，鄺球在停車場應著鄺港智下車，鄺說：「件事本身就唔正常。」指控方的說法是以正常角度，而且：「好似定格咁。」控方再指，他和鄺球、鄺港智三人在停車場沒有對話並不可能。鄺港傑強調屬實，又稱：「件事本身就難以置信，所以你難以置信係啱。」

指胞弟哭至全身衣物弄濕才需更衣

鄺港傑又指，在車上沒有見到鄺港智打蔡，或如何導致蔡的傷勢。控方指，若是鄺港智殺死蔡，其衣物會染血。鄺同意有此可能性，但強調看不到鄺港智衣物有血。控方直指，鄺港智更衣是因其衣物染血，鄺港傑否認並稱：「因為佢嗰20、30分鐘係喊到崩潰，汗啊，眼淚咁樣。」鄺港智是因為眼淚弄濕衣物才更衣。

控方質疑鄺港傑下車完全正常 鄺：只在強裝冷靜

控方盤問時亦問及在龍尾村屋外的情況，指根據閉路電視片段，鄺港傑把車駛至村屋外時，看來完全正常，鄺稱他當時只是在強裝冷靜。控方再指，當時剛發生恐怖的事，但片段顯示鄺下車後伸展身體，鄺回應：「無矛盾㗎。」

指鄺球正搬家他有膠箱在車不感意外

控方又指，鄺港傑在片中就膠箱量度位置，鄺否認，反指他當時不知所措。控方續問，當時他們竟然剛好準備膠箱，鄺回應鄺球正搬屋，他對此不感意外。此外，片中有人表示：「不如你上埋、你上埋……」鄺稱不記得有否這樣說。控方質疑根據其說法，是鄺球指揮行動，但片段看來顯示是鄺港傑在給予指示，鄺回應即使該句話出自他口，也不算是指示。

忘記在車上看到甚麼

鄺又指，鄺球當時曾經上車，期間他見到蔡躺在車廂地下，未有見到她流血。控方問，鄺港傑之後也有上車，問他當時看到什麼， 鄺稱他現已不記得。控方再追問，此事應是他一生之中最戲劇性的事，鄺竟不記得，鄺強調只記得大約發生的事情，但：「每1秒嘅嘢，唔記得。」

強調當時需要故作冷靜

控方之後繼續就片段的動作盤問，指鄺曾進入司機位，協助父親和胞弟固定蔡天鳳的屍體。鄺否認，又指他當時很有需要故作冷靜，及致電母親李瑞香，他同意他可以在車內打電話，但當時決定下車打電話。

叫胞弟扮食煙扮冷靜

鄺在盤問時同意，他曾經指示鄺港智扮食煙，指示佢如何「扮冷靜」，並解釋當時胞弟「成個人呆吓呆吓，都唔知做乜」。控方又指，鄺曾經在片段展露笑容，鄺稱笑是要強裝鎮定，謂：「唔扮傾計，會好奇怪。」而他也嘗試著鄺港智一同假扮冷靜。

鄺稱當時已語無倫次

控方再問，鄺港傑在片中曾稱：「嗰重點係6呀嘛。」問這是甚麼意思。鄺回應當時已語無倫次，謂：「可以係seven，eight」。控方追問，涉案加多利山單位價值約6000萬元，而他在片中表示「6」，同時做出「6」的手勢，鄺指控方「好好嘅想像力」。

強調無用過面罩

控方指，在案中共檢取兩件雨褸、兩對雨靴，甚至兩個面罩，鄺強調無使用面罩。控方質疑涉案多項物品，都有助處理蔡的屍體，鄺稱是「就地取材」，謂：「我買嗰時唔知道呢啲事情，唔會諗係咁用。」

否認曾協助煮屍

控方又指，鄺球60多歲，而且心臟曾接受手術，鄺港傑雖然略胖，但較鄺球強壯。因此鄺港傑返回龍尾協助鄺球，並且肢解和烹煮蔡的屍體，鄺港傑否認。

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