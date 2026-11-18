元朗水蕉新村套丁案，5 名原居民被控串謀詐騙(TMCC144/2025)，但他們爭議鄉議局當年曾與政府商討「非刑事化」處理，早前要求案件終止聆訊。裁判官覃有方昨（17 日）認為政府當年曾給予原居民承諾，即使有違反條款的行為，只會收回土地，不會以刑事方式處理。故下令案件永久終止聆訊，5 名被告當庭釋放。控方稱要索取指示，有部份被告要求取回訟費，案件押後至周四(19日)再處理。



5 名被告：陳永堅（42 歲，建築工人）、楊啟光（56 歲，質量控制員）、駱天龍（42 歲，水電工）、黃觀勝（58 歲，的士司機）、陳志明（71 歲，的士司機）。5被告各被控一項串謀詐騙罪，指他們於 1991 年至 2017 年期間，向地政總署申請建屋牌照期間，與程振明及其他人士串謀詐騙地政總署，訛稱為有關土地的唯一合法註冊業權人，藉虛假陳述誘使地政總署向被告批出興建丁屋的建屋牌照。

屯門法院。(葉志明攝)

案中5名被告均涉及元朗水蕉新村的套丁申請。（王譯揚攝）

兩證人確認鄉議局曾討論法定聲明條款

5名被告早前向法庭申請案件永久終止聆訊，裁判官覃有方昨(17日)在屯門法院就申請作裁決時稱，指兩名地政總署人員作供時均確認，鄉議局於 2003 年對法定聲明條款提出異議，在當局安排下，丁屋申請人 2003 至 2006 年毋須作出相關受爭議的法定聲明。

違約只會收回屋宇不會判監

此外，時任地政總署署長劉勵超，在 2006 年 5 月 4 日的會議上曾表明，違反契約條款的後果是收回屋宇，不會判處監禁，並提及「非刑事化」的字眼。同月 8 日的會議上，有鄉議局議員追問仍否有刑事欺詐的風險，劉勵超明言不會以法定權利控告違反聲明的申請人。時任房屋及規劃地政局常任秘書長劉吳惠蘭補充，刑責源自於法定聲明，在移除相關條款後，原居民不會誤墮法網。

認為政府想令居民有安心的承諾

覃官又引述會議內容，指時任發展局局長林鄭月娥在 2007 年 12 月 3 日的會議上，表明會以收回土地，處理違反契約條款的個案；在 12 月 6 日的會議上，林鄭再指為避免衍生刑責，當局必須掌握法律原意，即將違反法定聲明條款「非刑事化」。

覃官認為這不會只是政府權宜之計，而是一個想令新界原居民有安心的承諾。政府至 2008 年，仍與鄉議局在多次會議中，討論違反法定聲明的法定責任。

大輋村套丁案未考慮本案的會議紀錄和錄音謄本

覃官又指，雖然沙田大輋村套丁案中，上訴庭不接受林鄭等人的兩封信，作為政府作出非刑事化的承諾，但辯方在本案力陳，上訴庭未有參考上述會議紀錄、錄音和謄本，考慮信件發出的背景，故認為本案可重新考慮相關非刑事化的承諾是否存在。

認為政府確曾作出非刑事化承諾

覃官認為政府確曾作出非刑事化承諾，表明違反條款的行為不會被檢控，只會被收回土地，故下令終止本案的聆訊。其中4名被告申請訟費，控方則要求索取指示，案件押後至周四(19日)再處理。