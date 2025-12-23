套丁上訴裁決．判辭解讀｜上訴庭重申：套丁若涉不誠實協議仍違法

沙田大輋村11名原居民「套丁」案，因原審時辯方律師失職，認為上訴人未得到公平審訊，全部上訴得直。然而上訴庭今(23日)頒下的判辭亦特別提到，這裁決並不代表法庭認為套丁沒有違法，上訴庭法官亦認同原審官的看法，認為套丁過程中，若涉及不誠實交易，同樣可構成刑事罪行。法官又重申，丁屋政策只讓原居民在合乎條件下，可在鄉村興建丁屋自住，套丁涉及出售或轉讓丁權圖利，這是丁屋政策所不容的。



上訴人指基本法保障原居民權益

11名上訴人在上訴時，除了指原審時代表他們的大律師黃志偉嚴重失職外，亦爭議控罪和定罪的合憲性，並引用《基本法》第40條，涉及原居民合法傳統權益的條文，意圖說服法庭指控罪未答合憲法，惟法官並無接受。

有部份與2015年沙田大輋村套丁案的相關人士，有到庭聽取裁決。(梁鵬威攝)

有部份與2015年沙田大輋村套丁案的相關人士，有到庭聽取裁決。(梁鵬威攝)

2015的套丁案，涉及沙田大輋村的丁屋屋苑。(資料圖片)

根據丁屋政策，原居民要申建丁屋，需向地政總署申請免費建屋牌照，並要符合要求，包括持有興建丁屋的土地；不可和他人協議轉讓土地或建屋牌照的權益，並需建屋以自住之用等。

認為加設限制不合憲

上訴人認為，政策要求原居民須作出法定聲明，承諾他們是建屋土地的「唯一合法註冊業權人」，但他們認為這業權人的意思不清晰，亦認為政策設限不合憲。

官重申政策所不容轉讓丁權圖利

法官不同意他們的說法，並指丁屋政策屬行政政策，會因應社會環境及公眾利益等因素改動。丁屋政策的目的，只是確保符合資格的原居民在其一生中，於其居住的鄉村興建丁屋自住。但套丁涉及出售或轉讓丁權圖利，這在丁屋政策下並不容許。政策要求原居民作出聲明，可防止丁屋政策被濫用，達致政策的目的，亦不同意「唯一合法註冊業權人」的意思有不清晰的地方。

丁屋政策目的並非讓原居民獲得財政幫助

至於上訴人指，大部份原居民都未能買地，或沒有足夠資金建丁屋，認為沒有理由禁止他們和發展商協議。法官重申，丁屋政策的目的，並非讓原居民獲得財政幫助，以滿足他們的住屋需要。

若不設限會令政策被濫用

法官續指，正因建屋土地珍貴和昂貴，更需要平衡合資格原居民，和社會之間的利益，若政策不設現行的限制，如申請人需有土地，及建屋需作自住等，會令丁屋政策被濫用，亦違背政策的目的。因此駁回他們這方面的上訴理由。

涉不誠實協議可構成罪行

至於上訴人認為原審法官錯誤認為套丁行為等同欺詐政府屬錯誤，法官卻回應指，上訴人被控的是串謀訛騙罪，控罪上詳列被告們所涉的外顯行為(overt acts)，控方從而推論被告之間曾有協議，且涉及不誠實手段。因控罪有「串謀」元素，控方只須證明串謀者有共同意圖，便足以構成罪行。

11上訴人因律師失職而上訴得直

11名上訴人：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們全部是新界原居民，並擁有「丁權」，他們均於2008至2011年間，涉出售其「丁權」予發展商，以興建2億元的丁屋項目，各上訴人獲取15至25萬元報酬。11人在2015年底，於區域法院被裁定串謀訛騙罪成，被囚2年6月至2年10月不等。上訴庭只因辯方律師失職，令這11名上訴人得不到公平審訊，才裁定他們上訴得直。

案件編號：CACC 425/2015