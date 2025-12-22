2015年套丁上訴案明裁決　元朗水蕉新村案5被告開審前求押後

「村屋大王」王光榮及元朗區議員兼水蕉新村村長程振明，涉於14年間「套丁」款額達10億元，被廉政公署控告串謀詐騙。另有5名丁屋申請人涉與程等人詐騙地政總署，5人否認串謀詐騙罪，案件原定今（22日）在屯門裁判法院開審。控辯雙方提到高等法院明日將就另一宗2015年的套丁案頒布判辭一定程度影響，申請押後至明午再訊，待被告索取法律意見。



根據司法機構資料，該宗涉11名上訴人的「套丁」上訴案，將於明早(23日)下判辭。



元朗水蕉新村套丁案的原住民被告：駱天龍(左)，及陳永堅(右)。(陳曉欣攝)

元朗水蕉新村套丁案的原住民被告：楊啟光。(陳曉欣攝)

元朗水蕉新村套丁案的原住民被告：黃觀勝(左)，及陳志明(右)。(陳曉欣攝)

5被告均涉元朗水蕉新村套丁

5名否認控罪的被告：陳永堅（42歲，建築工人）、楊啟光（56歲，質量控制員）、駱天龍（42歲，水電工）、黃觀勝（58歲，的士司機）、陳志明（71歲，的士司機），各被控1項串謀詐騙罪。控罪指，5人於1991年至2017年間，向地政總署申請建屋牌照期間，分別與程振明及其他中間人串謀詐騙地政總署，訛稱為水蕉新村有關土地地段唯一合法註冊業權人，從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將「丁權」售予其他人士或發展商，從而誘使該署批出興建丁屋的建屋牌照。

元朗套丁案已有3人已認罪

涉及這案的丁屋申請人被告原有9人，其中3被告：蔡偉生（63歲）、鄧翹沾（74歲）及梁錦益（74歲）已認罪，梁押後至8月15日判刑，另外2人則被判監1年。

發展商李欽培(左)被指與原住民串謀「套丁」，2015年被裁定罪成，他在等候上訴期間，於2021年已死，其上訴申請亦已被取消。（資料圖片）

2015年11人套丁罪成囚2年半至3年

本案被告提及的「套丁」上訴案，共涉11名上訴人， 包括：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們全為新界原居民，他們與村屋發展商李欽培，在2015年被裁定串謀詐騙罪成，被判囚2年半至3年不等。

其中1被等候上訴期間已死

上訴庭至2022年才作聆聽其上訴，其間被告之一的李欽培，在等待上訴期間，於2021年死亡，上訴庭在他死後，於2022年6月才定上訴聆訊日期，並終止李的上訴。上訴聆訊在2022年11月展開，至2025年12月23日，即約3年半後才有裁決。

案件編號：TMCC 144/2025, CACC 425/2015