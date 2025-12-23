11原居民套丁案上訴　因律師失職全部上訴得直　撤定罪及判刑

沙田多名原居民與發展商合謀「套丁」，發展大輋村丁屋屋苑案，11名原居民2015年在區域法院被裁定串謀訛騙罪成，判囚2年半至2年10月，這案亦是本港首宗涉出售丁權而被裁定罪成的「套丁」案件。他們早在10年前已提出上訴，惟期間曾有涉及丁權的司法覆核。上訴庭至2022年才就他們的「套丁」案聆訊，3年後才於今(23日)下判辭，裁定11名原居民全部上訴得直，撤銷定罪及刑期。



法官指，被告就律師失職的理據成立，認為嚴重利益衝突與辯護失當，導致不公平審訊，故裁定全部被告上訴得直。法官指現階段不知道律政司會否有進一步申請，若律政司日後有申請，被告日後將會獲告知。有旁聽的被告親友行知結果後，在庭上拍手。



發展商李欽培(左)被指與原住民串謀「套丁」，被裁定罪成，他獲保釋並等候上訴期間，已於2021年死亡，其上訴申請亦被撤銷。（資料圖片）

2015的套丁案，涉及沙田大輋村的丁屋屋苑。(資料圖片)

甚麼叫套丁？

法例規定丁權持有人若要申請興建丁屋，需作出法定聲明，指他沒有與他人或發展商訂立協議轉讓土地權益。

「套丁」是指地產商利用新界原居民的「丁權」，以合法名義在原居民的土地上起屋，將丁權與土地轉讓給發展商，以避過政策限制，發展商借此興建屋宇再出售獲利。

上訴人是誰？

11名上訴人：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們全部是新界原居民，並擁有「丁權」，他們均於2008至2011年間，涉出售其「丁權」予發展商，以興建2億元的丁屋項目，各上訴人獲取15至25萬元報酬。11人在2015年底，於區域法院被裁定串謀訛騙罪成，被囚2年6月至2年10月不等。

村屋發展商李欽培亦是同案被告之一，他在同案亦被裁定罪定串謀訛騙罪成立，被判囚3年，他亦有申請上訴，惟他未等得上訴聆訊，已於2021年去世，法庭早前已終止李的上訴。

上訴人如何套丁？

案情指，李欽培於2008至2011年，在沙田大輋村發展丁屋屋苑，並透過康沛發展和永悅國際兩家公司，聯繫與多名原居民，與他們簽訂「套丁」協議，讓他們訛稱擁有土地，以騙取地政總署向他們批出建屋牌照。

李等人又與男丁簽訂土地轉讓文件，指各男丁以15萬購買土地，實質上男丁並無出錢「買地」，但他們會獲得「套丁費」，雙方均向律師表示會私底下交收金錢。

原居民為何認為他們可出售丁權？

但鄉議局就該項聲明曾與政府商討，指時任發展局局長林鄭月娥曾同意，不將相關款項列爲聲明内容，以納入建屋牌照條款内取代。

法官沈小民在2015年裁定全案12名被告全部罪成，判囚2年至3年。(資料圖片)

「長洲覆核王」郭卓堅在2015年曾入稟挑戰丁權政策，案件經聆訊及上訴，至2021年才在終院審結。（資料圖片／張浩維攝）

原審法官為何裁定上訴人罪成？

原審法官沈小民在2015年的裁決指，政府雖改變態度，無需男丁作出聲明，但不代表男丁有權有地才能申請建屋的資格有變。本案中，男丁是透過虛假陳述的方式，例如簽署虛假地契，令人相信他們是合符申請資格的人，做法明顯不誠實。沈官又指，丁權是讓原居民可以安居，而不是給他們拿來謀利。他們與發展商的做法實有與政府政策背道而馳。

丁權司法覆核案對本案有甚麼影響？

原居民管有「丁權」向來都是社會上受爭議的議題，香港市民郭卓堅曾就原居民擁有「丁權」，為有違憲之嫌，於2015年就《基本法》第40條，涉及原居民權益的條例提出司法覆核。

本案11名上訴人於2015年底被定罪後，同年已提出上訴，他們於2016年12月，即各被告服刑約1年後，獲准以5萬元保釋等候上訴。李欽培後來亦有提出上訴，並於2017年獲准保釋。

丁權司法覆核案裁決為何？

高等法院於2018年12月處理丁權的司法覆核案，法官周家明於2019年4月下判辭，確立《基本法》保障新界原居民的合法傳統權益。案件最終上訴至終審法院，終院於2021年11月下裁決時，除了確定丁權的合法性外，裁定以私人協約批地和換地方式興建丁屋亦合憲。

涉案被告12人為何餘下11人？

本案原本涉11名原居民及發展商李欽培，然而等候聆訊期間，又出現丁權爭議的司法覆核聆訊，至覆核案於2021完結時，李欽培亦在同年去世，上訴庭取消其申請，案件變成11人。

套丁案的上訴人有何理據？

套丁案上訴聆訊定於2022年11月進行，控方和上訴人在審前覆核時，曾申請把專家證人林棟貽和Christopher Robinson，轉為事實證人。代表上訴人的律師指，Christopher Robinson的證供，顯示政府多年間都是知道「套丁」存在，及上訴人在案發時是否不誠實行事。上訴庭三名法官准許存入林棟貽和Christopher Robinson的誓章，但日後才決定是否准許他們轉為事實證人。

11名上訴人的上訴理由，包括指原審時代表他們的大律師黃志偉失職。（朱棨新攝）

套丁案的上訴聆訊透露了甚麼？

11人套丁案上訴在2022年11月聆訊時，他們爭議2015年代表他們的大律師黃志偉表現失職。然而在聆訊時，一名事務律師又爆出，11名上訴人均沒有支付律師費，因費用都是已去世的李欽培，及另一人支付。

上訴人為何認為黃大狀失職？

至於指黃大狀的失職，包括指黃未通知他們上庭，令他們全體缺席，以致他們遭法官批評，但黃解釋通知被告上庭非其職責。他們又指黃曾向他們說有「秘密武器」，及會傳召專家，但審訊完畢，他們未見有傳召專家，又不知甚麼是「秘密武器」。黃則解播，「秘密武器」是指《基本法》第40條，他在原審時有提及，至於未傳召專家，因刑事審訊舉證在控方。

案件編號：CACC425/2015