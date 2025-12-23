套丁案上訴裁決　辯方嚴重失職致上訴得直　原居民抗辯或被輕視

沙田大輋村11名原居民涉與發展商合謀「套丁」被定罪，十年後的今天(23日)被裁定上訴得直。上訴庭法官在判辭強調，作這決定因辯方律師有嚴重失職，他們在接手案件時，既代表發展商，又代表原居民，並由發展商的「金主」支付律師費。惟發展商與原居民本存在利益衝突，但辯方團隊卻有以發展商及「金主」利益為先之嫌，這會損害原居民的權利。法官直言這時他們所見最嚴重涉利益衝突案件，令這11名原居民得不到公平的審訊，因而裁定他們上訴得直。



11名上訴人：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們全部是新界原居民。而村屋發展商李欽培在原審時亦是同案被告之一，他被裁定罪成後，亦有申請上訴，惟他未等得上訴聆訊，已於2021年去世，法庭早前已終止李的上訴。

有部份與2015年沙田大輋村套丁案的相關人士，有到庭聽取裁決。(梁鵬威攝)

未向原居講及他們與李的利益衝突

案件2015年在區域法院審訊時，李欽培和11名原居民同是由大律師黃志偉代表，他們的事務律師是詹耀明。原居民認為黃和詹嚴重失職，包括兩人未有恰當向各原居民索取指示，和他們未有講及原居民和李之間涉及利益衝突，損害原居民的抗辯。

詹透露有金主支付律師費

法官指出，詹在上訴聆訊時供稱，他在原審時並非向上訴人收費，而是從一名「第三者」收款。該「第三者」曾償還李為涉案丁屋發展項目申請的按揭貸款，在案中有利益關係。

裁決結果影響金主利益

法官指，該「第三者」是李欽培的「金主」(financier)，而本案的結果，亦影響到該「第三者」的利益，他們著眼於2007至2008年的法定聲明，和免費建屋牌照申請，和「套丁」是否會被檢控。根據詹的供詞，他承認此因素影響原審時的辯護理據。原審時11名原居民採取一個整體抗辯。

原審時辯方的事務律師詹耀明供稱，11名上訴人均沒有支付律師費，費用由李欽培和另一人支付。(朱棨新攝)

大律師黃志偉採納集體抗辯理據，上訴庭為這有損原居民被告的利益。（朱棨新攝）

認為個原居民的理據或影響整體抗辯

此外，大律師黃志偉也是採取同樣的抗辯理由，只是增加《基本法》第40條，即涉及保障原居民合法傳統權益的條文，黃更認為個別原居民的抗辯理據，將會削弱整體抗辯理據。

原審時以整體抗辯為理據

因此，11名原居民被告在原審時，全部以整體抗辯為其理據，指他們作出法定聲明屬真確，他們和丁屋發展商李欽培達成的秘密協議，違反免費建屋牌照，只屬民事訴訟。當時辯方認為11名原居民警誡下的招認無關重要。

控方指控亦涉原居民是否真正擁有土地

惟上訴庭指，控方的案情，不是基於這11名原居民所作的聲明是否正確，控方的指控直指各原居民是否非真正擁有土地，和他們是否無意建屋自住。

原審抗辯若成功可令套丁繼續運作

上訴庭續指，原審時的整體抗辯理據，加上引用《基本法》第40條，看來是完美的抗辯保護傘(a perfect umbrella defence)。該理據可以適用於全案所有被告，包括李欽培。此舉可令「套丁」繼續運作。惟該抗辯最終未能奏效，上訴庭指，應考慮為何在原審時沒有就個別被告提出其抗辯。

辯方未恰當地向原居民被告索取指示

法官續指，大部份原居民被告雖然在警誡下作出招認，但該些招認涉及他們參與「套丁」的具體操作，但未有提及他們認為這些行為或屬「唔見得光」。法官認為，若辯方有恰當索取指示，加上當時「套丁」是公開進行，有部份原居民或會認為該些行為屬合法，或只是屬法律上的灰色地帶。法庭並無斷言這抗辯是否有效，但辯方在原審時，應該探討此可能性，但當時的辯方團隊未有這樣做，上訴庭對此表示驚訝。

原居民作供有可能李欽培不利

法官又認為，案中涉及沒有犯罪意圖為抗辯理據，而11名原居民可能會在原審時出庭自辯，但他們的作供，亦可能對李欽培不利，或損害整體的抗辯。或許因此，11名原居民曾指出，黃和詹在很早階段已阻止他們自辯這事發生。

官本案是涉利益衝突最嚴重的案件

上訴庭認為，無法駁回對詹耀明和黃志明涉及利益衝突的指控，認為沒有律師在這樣的案件中，會同時代表發展商和原居民，本案是這法庭處理案件中，涉及利益衝突最嚴重的案件，認為11名原居民未獲公平審訊，因此裁定各11人全部得直。

案件編號：CACC 425/2015