元朗套丁案　5原居民以上訴庭裁決求重新排期　官只押後至下周

5名元朗原居民涉與發展商串謀「套丁」，被控串謀詐騙罪的被告，案件原於上周一(22日)開審，惟他們以上訴庭頒布一宗同樣涉套丁的案件下裁決，要求案件押後，5名原居民的案件，今(29日)再於屯門法院聆訊，惟他們的律師稱需時準備，要求擱置審期。裁判官覃有方認為沒有必要，把案押後至下周一再續。



5名被告：陳永堅（42歲，建築工人）、楊啟光（56歲，質量控制員）、駱天龍（42歲，水電工）、黃觀勝（58歲，的士司機）、陳志明（71歲，的士司機），被控1項串謀詐騙罪，指他們於1991年至2017年間，向地政總署申請建屋牌照期間，分別與水蕉新村村長程振明及其他中間人，訛稱他們在水蕉新村有土地，且不涉與任何人訂定任何協議或安排，以轉移土地權益，亦無意將「丁權」售予任何人或發展商，誘使該署批出興建丁屋的建屋牌照。

其中3名原居民被告：楊啟光、黃觀勝、陳志明(由左至右)。(陳曉欣攝)

辯方指判辭涉憲法爭議需時準備

代表5名涉「套丁」原居民的律師，今再向法庭申請擱置審期，他們指上訴庭上周所下判辭，當中提及憲法爭議，對抗辯方向有重大影響，他們認為數周內不足準備，希望可重新排審期。

抗辯不會因上訴庭裁決有重大改變

惟裁判官覃有方指，本案原本預作的審期長達廿多天，現尚餘21日審期。控方亦反對重新排期，認為辯方在上訴庭下判辭前，必然已有兩手準備，不會因有判辭而有翻天覆地的改變。

官指盡快處理亦是公平審重要一環

覃官亦認為，法庭已就本次審訊安排好證人到庭，認為盡快處理亦是令被告獲公平審訊的重要一環，認為沒必要浪費餘下時間，只把案押後至明年1月5日再續。庭上透露，辯方將爭議被告的招認可否呈堂。

王光榮及程振明審訊押後至9月續審

這5名被告所涉「套丁」項目，為「村屋大王」王光榮在元朗十八鄉所興建的「曉門」項目，涉及金額達10億元。王光榮與水蕉新村村長程振明亦有被控，他們的案件早前已在區域法院開審，並會於明年9月作結案陳詞。

上訴庭上周裁裁11名涉套丁上訴人得直

上訴庭於上周二(23日)就2015年沙田大輋村套丁案裁決下判辭，裁定案中11名原居民上訴得直，獲撤銷定罪及判刑，但主要原因是辯方律師嚴重疏忽，上他們就憲制的爭拗，全部不獲上訴庭接納。

案件編號：TMCC 144/2025