新皇崗口岸今年10月12日正式開通，保安局書面回覆立法會質詢時表示，截至至11月15日，累計錄得近370萬出入境旅客人次及約32萬客運車輛架次，平日日均客量約8.8萬人次，較以往落馬洲管制站增加超過1倍。



針對部份周末及深宵時段出現的跨境車流及人流擠塞，保安局指，已落實延長公交專道、增設離境大堂「e-道」登記處、打擊跨境「白牌車」，以及在大型活動期間協調深圳灣口岸延長通關時間等措施，全面疏導過關人流。



10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（資料圖片／夏家朗攝）

新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」通關模式，全日24小時為旅客和客運車輛提供通關服務。署理保安局局長卓孝業今日（18日）書面回覆立法會議員姚銘提問時表示，口岸開通以來廣受市民及旅客歡迎，出入境人次較以往落馬洲管制站顯著增加，整體運作大致暢順。

根據保安局提供的最新數據，自10月12日開通至11月15日期間，新皇崗口岸累計錄得3,679,399出入境旅客人次，客運車輛則累計321,122架次。在客流量方面，口岸平日的日均出入境旅客達88,416人次，日均車輛為9,201架次，旅客量較以往落馬洲管制站增加超過1倍；周末及假期的日均出入境旅客更達141,583人次，日均車輛則為9,118架次。

Big Bang演唱會期間 全日錄得約15.6萬人次過關

單日最高客流紀錄出現在11月15日，當日啟德體育園有韓國人氣男子團隊「Big Bang」演唱會，全日共錄得156,354人次過關，當晚8時至11時的高峰時段內有35,222人次出入境，旅客平均輪候時間不多於15分鐘。

至於單日最高車流紀錄則於10月19日錄得，全日共有10,338架次車輛通關。保安局指，在一般情況下，絕大部分旅客輪候通關時間均不超過5分鐘。

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站13日起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（啟德體育園）

針對節慶高峰 實施「公共運輸優先」原則

新皇崗口岸是目前港深唯一提供24小時通關的陸路口岸，當局指，當本港在部分周末、節假日或舉行大型夜間活動後，大量北行旅客及跨境車輛集中在深夜時段出境，導致口岸及周邊道路出現人流與車流高峰。保安局表示，針對開通初期的運作經驗，各相關政策局及部門已全面檢視並落實一系列改善措施。

在交通管理方面，當局表示，正持續實施「公共運輸優先」原則，設立由粉嶺公路及新田公路直達新深路的公共運輸車道公交專道，讓專營巴士、跨境巴士及專線小巴優先通行，無須駛經新田交匯處。運輸署已強化道路標記、延長公交專道長度，以提升分隔公共運輸車輛與私家車及的士的效用等。