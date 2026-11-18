全港擁有6間分店、主打雪花酥的nebu hk被指拖欠員工薪金和強積金供款，《香港01》本月9日向nebu hk致函查詢，公司事隔9日後回覆指，近期因內部財務及行政安排出現延誤，導致部分員工的薪酬及強積金供款未能如期處理，現正分批處理付款安排，強調目前整體業務維持正常，旗下所有門市及銷售點均如常運作。



全港擁有6間分店、主打雪花酥的 nebu hk 被指拖欠員工薪金。（nebu hk FB 截圖）

早前有nebu hk前員工稱，公司未按法例要求，在工資期屆滿後7日支付約1.2萬元薪金。記者向公司查詢後翌日，該前員工稱收到約9000元薪酬，尚餘3000元未獲發放。積金局亦回覆指，懷疑nebu hk未有就近期個別月份繳交強積金供款及附加費，正積極跟進，並要求「NEBU 雪花酥」立刻補交欠款，否則會入稟法庭，為受影響員工提出民事申索。

稱調配資源跟進 目前整體業務維持正常

《香港01》本月9日向nebu hk致函查詢，公司事隔9日後回覆，並解釋因內部需時核實相關資料及處理付款安排。nebu hk就事件致歉，並指管理層高度重視事件，已即時調配資源跟進。目前，公司正分批處理相關付款安排；同時亦正與強積金受託人及積金局跟進供款事宜。

公司澄清，目前整體業務維持正常，旗下所有門市及銷售點均如常運作。

全港擁有6間分店、主打雪花酥的 nebu hk 被指拖欠員工薪金。（nebu hk FB 截圖）