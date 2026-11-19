2026公廁選舉｜食環署：目標2028年底前為餘下110公廁開展翻新
撰文：蕭通
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香港廁所協會周三（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，食環署發言人同日表示，欣悉署方轄下鯉魚門（嶺南新村）公廁、香港仔大道公廁分別榮獲金獎和銅獎。
大橋村和通州街公廁納入翻新計劃
食環署發言人表示，署方一直採取多管齊下的方式，包括引入新科技，提升轄下公廁的設施、管理和衞生水平，並在設計上照顧不同使用者的需要。食環署轄下公廁屢獲殊榮，反映署方持續提升公廁服務的工作得到肯定，值得鼓舞。要長期保持公廁乾淨舒適，亦有賴前線人員用心清潔和管理，署方感謝他們的努力和貢獻。
對於有3個廁所被指「急待改善」，署方已留意到荃灣區柴灣角公廁內部份位置傳出異味，並即時通知相關部門安排維修。署方已在公廁附近加設流動廁所，並會在公廁維修工程完成前加強流動廁所的清潔工作，同時要求相關部門加快維修損壞的設施。
此外，為改善大橋村公廁（或大橋街公廁）和通州街公廁的設施，食環署已將兩間公廁納入翻新計劃，除了要求承辦商加強清潔工作，亦會密切監察承辦商的服務表現。
積極引入智慧科技和人性化配套
發言人稱，食環署現時管理逾800所公廁，近年積極夥拍建築署推展優化公廁翻新計劃。在2019年推行該計劃前，約有110所公廁已率先展開翻新。在計劃涵蓋其餘約700所公廁中，目前已有近八成半展開工程，其中逾250所的工程已順利竣工。署方目標在2028年年底前，全面為餘下約110所公廁開展翻新工程。
發言人強調，食環署一直致力改善公共衞生環境，未來會持續加強轄下公廁的清潔和管理，並積極引入智慧科技和人性化配套，從軟件和硬件入手推動公廁現代化，為市民和旅客提供更優質的公廁環境。署方亦呼籲市民和訪客愛惜公廁設施、保持清潔，共同維護城市公共衞生。