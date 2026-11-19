香港廁所協會周三（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，食環署發言人同日表示，欣悉署方轄下鯉魚門（嶺南新村）公廁、香港仔大道公廁分別榮獲金獎和銅獎。



鯉魚門（嶺南新村）公廁是近五年最高重置預算的公廁，達3,830萬元。據悉當中500萬元為「顧問費」。（馬耀文攝）

鯉魚門（嶺南新村）公廁。(食環署影片截圖)

大橋村和通州街公廁納入翻新計劃

食環署發言人表示，署方一直採取多管齊下的方式，包括引入新科技，提升轄下公廁的設施、管理和衞生水平，並在設計上照顧不同使用者的需要。食環署轄下公廁屢獲殊榮，反映署方持續提升公廁服務的工作得到肯定，值得鼓舞。要長期保持公廁乾淨舒適，亦有賴前線人員用心清潔和管理，署方感謝他們的努力和貢獻。

對於有3個廁所被指「急待改善」，署方已留意到荃灣區柴灣角公廁內部份位置傳出異味，並即時通知相關部門安排維修。署方已在公廁附近加設流動廁所，並會在公廁維修工程完成前加強流動廁所的清潔工作，同時要求相關部門加快維修損壞的設施。

此外，為改善大橋村公廁（或大橋街公廁）和通州街公廁的設施，食環署已將兩間公廁納入翻新計劃，除了要求承辦商加強清潔工作，亦會密切監察承辦商的服務表現。

深水埗通州街269號公廁被評為急待改善公廁之一，記者下午抵達時，遇上清潔時段。（吳美松攝）

積極引入智慧科技和人性化配套

發言人稱，食環署現時管理逾800所公廁，近年積極夥拍建築署推展優化公廁翻新計劃。在2019年推行該計劃前，約有110所公廁已率先展開翻新。在計劃涵蓋其餘約700所公廁中，目前已有近八成半展開工程，其中逾250所的工程已順利竣工。署方目標在2028年年底前，全面為餘下約110所公廁開展翻新工程。

發言人強調，食環署一直致力改善公共衞生環境，未來會持續加強轄下公廁的清潔和管理，並積極引入智慧科技和人性化配套，從軟件和硬件入手推動公廁現代化，為市民和旅客提供更優質的公廁環境。署方亦呼籲市民和訪客愛惜公廁設施、保持清潔，共同維護城市公共衞生。