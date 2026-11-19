為表達對長者的關懷，政府聯同飲食界推出多輪「愛心食肆 賞你惠食」計劃，向長者中心派發餐飲優惠券，讓長者能以優惠價格享用美食。此事本為美事一樁，然而項目推手之一、立法會飲食界前議員、行政會議成員張宇人日前竟然卻發現，有疑似詐騙集團利用計劃，誘使人在網上登記餐飲優惠券。他強調，所有優惠券均不會在網上派發，呼籲長者小心提防騙局。



政府夥餐飲集團向長者派券 $18享叉燒湯米等下午茶

政府自去年起聯同多個飲食集團推出多輪「愛心食肆 賞你惠食」計劃，向長者中心派發餐飲優惠券。而在最新一輪長者可憑券到8間參與計劃的食肆，包括大家樂、大快活、美心MX、香港麥當勞等，以優惠價18元享用指定下午茶餐，涵蓋叉燒湯米粉、香蒜肉絲意粉、奶油厚多士等飲品食品。

行政會議成員張宇人。（林彥汛攝）

明年擴大規模 加入包點先生及翠河餐廳

張宇人向《香港01》表示，計劃明年將擴大規模，參與的餐飲集團會由8間增至10間，新加入包點先生和翠河餐廳。屆時在指定時段，長者將可以25元的優惠價享用午膳或晚膳，以及以18元享用下午茶。他續指，計劃旨在鼓勵獨居或雙老長者多到社區走動，而過去多輪活動反應良好，參與的長者都十分高興。他形容此舉為政府的德政，並感激業界積極配合。

這原是美事一樁，不過張宇人近日發現，竟然有疑似詐騙集團利用此計劃，誘使大眾在網上登記領取餐飲優惠券。他強調，考慮到不少長者不懂使用電腦，為免他們誤墮網上騙案，加上計劃初衷是希望鼓勵長者多外出參與社區活動，因此優惠券從來不會在網上派發，而是交由社署協助分發。他呼籲長者務必提高警覺，切勿受騙。

圖為張宇人。（林彥汛攝）

談到如何防騙，年屆77歲的張宇人認為，不少騙徒會利用人與人之間的關心乘虛而入。他強調，凡事必須「問清楚、睇清楚、唔好立亂信」，特別是接到不明來電時，一定要詳加查問，提醒長者遇事必須先核實，切勿驚慌。