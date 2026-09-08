長者餐飲券｜$18下午茶餐　美心/大家樂/大快活/太興　附領取詳情

長者優惠｜長者餐飲券｜由特區政府與各大飲食集團合作舉行的「愛心食肆 賞你惠食」將於10月1日開始進行第六輪！今次共有8間食肆參與計劃，各位合資格的長者在領取餐飲券後，便可到參與的餐廳用$18享用指定的下午茶。想知有哪些餐廳參與、如何領取餐飲券？即看下文！



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長者餐飲券｜8間餐廳參與

第六輪的「愛心食肆 賞你惠食」將於今年10月1日至11月30日期間舉行，屆時已領取餐飲券的長者可憑券到參與的8間餐廳享用$18下午茶。

長者餐飲券｜在哪裡可以領取餐飲券？

而一套8張的餐飲券將於本月16日起，在各區的長者中心派發。

長者地區中心及長者鄰舍中心名單及電話

長者餐飲券｜有哪些人合資格領取？

獨居、雙老及隱蔽長者。

長者餐飲券｜有哪些餐廳參與？

在今次的活動中，將有8間食肆參與，當中包括：大快活集團、大家樂集團、太興飲食集團、美心集團、香港麥當勞、銀龍飲食集團、香港必勝客有限公司，以及香港KFC。

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長者餐飲券｜有哪些下午茶餐適用？

美心集團：迷你燒味湯米線配茶

大家樂集團：厚切花生西多士半份及精選湯粉配茶及咖啡

大快活集團：迷你雪菜肉絲湯米粉及迷你熱狗配凍綠茶或熱茶或汽水

太興飲食集團：太興叉燒湯米粉或敏華叉燒湯意粉配飲品

香港麥當勞：魚柳包配飲品

香港必勝客有限公司：香蒜肉絲意粉配熱飲或紙包飲品

香港KFC：熱辣汁蘑菇香飯及經典葡撻配百事可樂

銀龍飲食集團：奶油厚多士及雪菜迷你肉絲意粉配熱飲



第六輪「愛心食肆 賞你惠食」詳情：

長者餐飲券派發日期：9月16日起

長者餐飲券派發地點：各區的長者中心

長者餐飲券使用日期：10月1日至11月30日

長者餐飲券適用餐：8間餐廳的指定$18下午茶餐



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