長者餐飲券｜$15套餐優惠！美心/麥當勞/大家樂　附資格+領取方法

長者餐飲券｜由政府與各大飲食集團合辦的「愛心食肆 賞你惠食」第三輪活動將於10月正式展開。政府將繼續透過長者中心向獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者，派發合共6萬套優惠券，優惠涵蓋多間食肆，包括麥當勞、大家樂、大快活、美心MX等，各位合資格的老友記想知如何獲取，就要留意下文！



「愛心食肆 賞你惠食」活動由政府、商界和社福機構跨界別合辦，旨在向長者傳達社會的關懷，同時鼓勵他們多與社區聯繫。活動至今已進行至第三輪，政府將繼續透過長者中心向獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者，派發餐飲優惠券。

每名受惠長者會獲發一套優惠劵，當中包含7間飲食集團的優惠券各一張。長者在10月1日至11月30日，憑券可以優惠價$15享用相關飲食集團的指定下午茶。

長者餐飲券優惠【1】大快活

長者憑優惠券可以$15購買迷你熱狗＋迷你雪菜肉絲湯米粉一份。



長者餐飲券優惠【2】大家樂

長者憑優惠券可以$15購買雞髀配凍低糖綠茶（一份）。



長者餐飲券優惠【3】太興

長者憑優惠券可以$15購買太興輕型切雞湯米粉或敏華西西里燴牛肉飯一客，以及飲品一杯（特飲及鮮奶除外）。



長者餐飲券優惠【4】美心

美心旗下的3間食肆，包括美心MX、美心西餅及東海堂均有優惠，包括：

1. 美心MX：$15購買香烤脆豬及是日湯粉麵配茶／啡一份；



2. 美心西餅︰$15購買Mickey & Friends吞拿魚夾心飛碟一份配道地生豆乳500ml一支，或Mickey & Friends煙肉雞肉沙律夾心飛碟一份配道地生豆乳500ml一支；



3. 東海堂：任選忌廉棒包／粒粒紅豆包／多穀果仁包／香甜軟包一款，配淳茶舍銀毫茉莉綠茶500ml／淳茶舍烏龍茶500ml一支



長者餐飲券優惠【5】麥當勞

長者憑優惠券可以$15購買魚柳包配飲品一份。



長者餐飲券優惠【6】銀龍

長者憑優惠券可以$15購買雪菜肉絲米粉配熱飲一份。



長者餐飲券優惠【7】必勝客

長者憑優惠券可以$15購買招牌香蒜肉絲意粉配熱飲或紙包飲品一份。



長者餐飲優惠券｜第三輪派發日期

派發日期：2025年9月29日起

優惠券有效日期：2025年10月1日至11月30日



長者餐飲優惠券｜合資格長者

1. 獨居長者

2. 雙老住戶

3. 隱蔽長者



長者餐飲優惠券｜領取方法

合資格長者可於社署轄下的長者中心領取優惠券。受惠人只需登記個人資料，包括姓名、年齡、居住狀況，便可獲得一套優惠券。如長者不便親自領取，可由照顧者代領。

👉🏻長者地區中心及長者鄰舍中心名單及電話

長者可於居住地區附近的長者中心登記領取優惠券。（基督教家庭服務中心官網）

