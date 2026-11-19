APEC深圳｜習近平、特朗普、普京在麒麟山莊舉行三方會談

11月19日下午，國家主席習近平在深圳麒麟山莊同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行中美俄元首三方會談。

APEC深圳峰會｜李家超披紅圍巾 習近平握手稱「咱們戴的一樣」

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議今日（11月19日）在深圳舉行，與會各經濟體領袖在會前拍攝大合照，各人分別戴上象徵深圳「鯤鵬展翅」標誌的紅色或藍色中式圍巾。

蔡天鳳案｜鄺港智指蔡為錢下嫁譚方駿 形容三人關係複雜但可接受

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，第三被告鄺港智談及與蔡天鳳及譚方駿的關係，他用「complicated(複雜)」來形容，承認知蔡及譚一起時有少少不開心，但也祝福他們，又指蔡曾對他稱，選擇與譚一起是為了錢，又稱因為他們三人真係好好，所以覺得可以接受。

東廊車禍有片｜電單車高速掟兩彎撼欄 鐵騎士拋飛數十米多處擦傷

東區走廊今午（18日）發生驚險車禍，一輛電單車駛至筲箕灣出口時，失事撞向風琴式防撞欄，車身斷開數節，零件四散。涉事的31歲鐵騎士僥倖逃過一劫，僅受輕傷。

意外一刻車cam片段曝光，可見涉事電單車在右線壓低車身，高速連過兩個彎位，轟鳴聲惹來Cam車女乘客驚嘆：「嘩嘩！」未幾，電單車馳騁至分岔路口，直撼防撞欄，Cam車上眾人齊聲驚叫，有人擔心道：「哎呀好痛呀、大鑊大鑊！」肇事鐵騎士被拋飛到數十米外，他若無其事站起，淡定地小跑回座駕旁。Cam車司機嘖嘖稱奇：「哥哥仔你好猛下喎，個人無事喎！」

好人好事｜火炭男子OT外出食飯變救火 邊拍片邊淡定灌救

一名男子今日（19日）凌晨在社交平台 Threads 發帖分享，指自己加班外出用膳期間，赫然發現火炭路安華工業大廈對開行人路有一疊放在卡板上、已捆紮好的紙皮起火，他隨即拖動大廈的消防喉轆救火。有網民認出起火紙皮後方正是中電機房，大讚男子及時出手，表現英勇，否則後果不堪設想。

警方昨晚（18日）7時許接報，指火炭路一幢工業大廈外有紙皮起火，人員到場時火勢已被救熄。經初步調查，事件沒有可疑，相信因未熄滅的煙頭點燃紙皮肇禍。

尖沙咀維多利亞時鐘酒店雕像損毀 女子跪地｢拜神｣ 警調查揭真相

有的士司機於社交平台Threads分享女子深夜時分跪地「拜神」的弔詭一幕。其發布影片可見，在尖沙咀金巴利道80號「維多利亞時鐘酒店」外，一名身穿白色上衣及短裙的女子跪地，脫下高踭鞋，雙手合十「拜天拜地」至少1分半鐘。另一角度的照片可見，女子前方有一個損毀的雕像。該司機揶揄：「揸夜更見到呢啲要點做？」有網友打趣道：「今鋪係咪要變咗要揸降魔的了」亦有人推測：「飲大左（咗）唔小心整爛所以要跪拜？」

警方表示，昨日（17日）凌晨1時26分，一名35歲女子報案稱，不小心撞及一名42歲男子，導致他意外撞倒並損毀上址酒店外的雕像。人員到場了解，兩人其後與酒店協商調解。案件最終列作「發現財物損毀」處理。

深水埗貓隻被困簷篷 消防升雲梯救貓 目擊者：上到7層樓

Threads今日（18日）流傳一段影片，長約2分半鐘。帖主表示，同日凌晨2時46分，目擊到深水埗福榮街「有單位貓貓走咗出外面簷篷」，主人無法救貓，所以報案和通知愛協，「起初見雲梯上到5樓左右，之後貓貓應該跳高咗，雲梯再上升」，見到消防架起雲梯「上到7層樓高左右」，「15分鐘左右貓貓成功獲救」，「辛苦晒消防員」。

樂星、Vootic疑走數｜警再接173人報案 累計216宗涉款$3800萬

兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯，大批苦主在網上求助及開設群組聲討。有知情者稱，店舖自10月起拖數，更疑開「空頭支票」，直至失聯無營業，苦主們才驚悉事件。

警方今日（18日）表示，截至今日傍晚6時，共接獲216名市民報案，指灣仔及中區兩店舖懷疑拖欠寄賣款項，涉款共3,800萬元。當中140人的報案涉及銅鑼灣羅素街一店舖，涉案金額約2,650萬元；其餘76人的案件涉及中區夏愨道一店舖，涉案金額約1,150萬元。案件暫列「欺詐」，交由灣仔警區重案組及中區警區重案組跟進。