名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，第三被告鄺港智談及與蔡天鳳及譚方駿的關係，他用「complicated(複雜)」來形容，承認知蔡及譚一起時有少少不開心，但也祝福他們，又指蔡曾對他稱，選擇與譚一起是為了錢，又稱因為他們三人真係好好，所以覺得可以接受。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智認知道蔡天鳳與譚方駿一起時，有少少不開心。(資料圖片)

鄺港智指蔡天鳳（Abby Choi）是為了屋企及錢而下嫁譚仔太子爺譚方駿。（IG：@bob_lamshingbun）

與蔡每天通電話和視頻數次

鄺港智下午作供提及，他潛逃到內地後仍然和蔡保持聯絡，兩人會每天以電話和視頻聯絡數次。被問及是否仍視兩人為夫婦或伴侶，鄺庭上形容「complicated（複雜）」，難以解釋。他指，兩人最終離婚，他不記得年份，但指相關手續由蔡處理。

指蔡為了個家而下嫁譚方駿

被問及蔡如何認識現任丈夫譚方駿，鄺指譚方駿是他的朋友。鄺於11歲認識譚，兩人為同學。他指，蔡之後有告知他已和譚方駿結婚，並指：「因為我(鄺港智)走啦嘛。」又指蔡：「為咗屋企囉，佢嗰邊都要有人照顧小朋友呀，佢覺得Christopher（譚方駿）幾好，我都認識好多年，都ok。」

指蔡曾稱與譚結婚是為了錢

鄺港智承認，他知道蔡與譚結婚時：「有少少唔開心，但都祝福佢，點講好呢，我哋3個都complicated 啲囉。」其代表大律師安華暉問，是否知道蔡和譚為何結婚，鄺直言：「因為錢囉。」被問及是否由蔡道出該原因，鄺稱：「係呀」。

其代表大律師安華暉續問，鄺對兩人結婚是否感驚訝，鄺回應：「因為我哋3個真係好好啊，我覺得可以接受囉。」

【蔡天鳳案・專頁】