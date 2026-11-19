九龍公園香港文物探知館全新展覽「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」，由明日（20日）起至明年5月12日，開放公眾觀賞，費用全免。展品合共66組，包括本港赤洲初次出土的恐龍化石正式亮相，專家料屬泰坦巨龍類；其他展品包括內地出土的恐龍蛋化石、徐氏亞洲暴龍標本等，其中巨型山東龍股骨更可親身觸摸。多圖看清各恐龍化石。



徐氏亞洲暴龍的化石、標本及模擬圖像。（易仰民攝）

赤洲出土的恐龍後腿模型，總長約3米。（易仰民攝）

展品包括可被實際觸碰的巨型山東龍股骨。（易仰民攝）

展品共66組 包括本港赤洲初次出土的恐龍化石

由明日（20日）起，由發展局聯同中國科學院古脊椎動物與古人類研究所合辦的「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」於九龍公園香港文物探知館開放觀賞。展品共有66組，包括香港赤洲初次出土的恐龍化石，以及34組國家一級重點保護的古生物化石。

展覽借用《易經》卦象「見龍在田」命名，寓意沉睡億年的恐龍化石重見天日，亦標誌香港首次發現恐龍化石。

赤洲出土31塊含恐龍骨骼 料屬泰坦巨龍類

由赤洲出土的恐龍化石由2024年10月起開始發掘，於11月底完成出土，共計出土31塊含恐龍骨骼且大小不一的岩石標本。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所所長徐星教授介紹，標本極可能源於同一恐龍，相信為恐龍三大支系（蜥腳型類、鳥臀類及獸腳類）中的蜥腳型類之下，四足行走的泰坦巨龍類。

展覽展出恐龍的大腿骨上半側面的遺體化石，研究推測恐龍後腿總長逾3米、整體為20米量級，展覽內有1:1的模型，讓參觀人士能直觀一睹史前巨獸的感覺。

徐氏亞洲暴龍的化石、標本及模擬圖像。（易仰民攝）

展品包括恐龍蛋化石等 巨型山東龍股骨可親身觸摸

展覽共分五個單元，涵蓋白堊紀時期中，香港赤洲、大灣區、華南盆地、內蒙古及山東的化石。當中有來自江西的竊蛋龍胚胎的恐龍蛋化石、以徐星教授命名的徐氏亞洲暴龍標本，以及呈現與現代鳥類相似睡眠姿勢的中國鳥形龍化石等。此外，巨型山東龍股骨更可被親身觸摸。

內蒙古出土的楊氏中國鳥形龍化石，呈現代鳥類的睡眠姿勢。（易仰民攝）

文物探知館未來將定期舉辦各種工作坊

除展品外，會場亦設有互動區，參觀人士可以遊玩相應設備以加深對恐龍的了解。展覽由開辦起，目前預計將會一直持續定期舉辦各種工作坊、講座及展覽等活動供公眾參與，市民可瀏覽網頁查閱詳情。

日期︰2026年11月20日至2027年5月12日（星期三）

地點︰尖沙咀九龍公園香港文物探知館專題展覽廳

入場費︰免費



開放時間︰

周一至周三、周五上午10時至下午6時

周六、周日及公眾假期上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕上午10時至下午5時



休館時間︰

周四（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二



發展局局長甯漢豪指，發掘期間遇上颱風及不穩定天氣，為發掘和田野研究工作帶來極大挑戰。（易仰民攝）

甯漢豪︰發掘期間遇上颱風及不穩定天氣 帶來極大挑戰

發展局局長甯漢豪致辭時表示，赤洲恐龍化石發掘工作在2024年10月開展。當時赤洲一帶風浪極大，加上化石岩層位於海邊斜坡上，發掘期間還遇上颱風及不穩定天氣，為發掘和田野研究工作帶來極大挑戰，發掘完成後，化石清修工作馬上展開，經過專家兩年的努力，多件恐龍化石標本才逐漸顯露其真正容貌。

她又指，特別感謝來自廣西壯族自治區自然博物館、浙江自然博物院，以及山東諸城市恐龍文化研究中心協辦展覽及借出珍貴藏品。