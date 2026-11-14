展覽呈現前無家者婦女故事　主辦冀減標籤：看見同行讓生命再綻放

無家之前，她們經歷過甚麼？基督教關懷無家者協會由本月12日起一連五日舉辦展覽《聽見花開的聲音》，透過人像攝影、生命故事、手作花藝及訪問影像，向公眾呈現四位前無家者婦女的經歷。



公眾走入展覽，可以從文字及錄像，細讀、細聽她們的經歷，了解失業、家暴、毒品、焦慮、抑鬱等是怎樣令人迷失，又是何以走出困境，重建生活。展覽期間也設 「真人圖書館」分享會，四位前無家者婦女會親身與公眾對話，主辦機構發言人說，當社會的人願意看見與願意同行，「生命便有機會重新綻放」。



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走出失業與家暴陰霾：4位前無家者婦女生命重構之路

基督教關懷無家者協會本月12日起一連五日在深水埗汝州街135號地下「旲堂」THY lab舉辦展覽，透過人像攝影、生命故事、手作花藝及訪問影像，呈現4位前無家者婦女的經歷。

她們的故事各有不同，有人的「無家」始於失業與焦慮；有人遭家暴被逐出家門；也有人因沉淪毒海迷失自我。公眾走入展覽，可從她們書寫的生命故事，了解她們的人生低谷，以至怎樣在機構協助下開始療癒自身，重新建構生活。

當社會願意看見前無家者婦女的勇氣與美麗，她們便更有力量繼續前行；當更多人願意同行，生命便有機會重新綻放。 基督教關懷無家者協會發言人

基督教關懷無家者協會發言人說，希望展覽不只是一次觀賞，更是一個聆聽和相遇的機會，當社會的人願意看見與同行，「生命便有機會重新綻放」。（受訪者提供）

訪問影像與「真人圖書館」親述故事 主辦冀聆聽同行減標籤

展覽以《聽見花開的聲音》為題，寓意「每朵花都有屬於自己綻放的時刻」，縱然成長未必是一條直路，但每步也值得被看見、聆聽及尊重。

公眾亦可從她們的訪問影像，聆聽她們親述自己的故事；展覽期間更設有三場 「真人圖書館」分享會，公眾可於會上與4位前無家者婦女直接對話。場內也設反思與祝福互動區，讓公眾寫下感受、祝福或回應。

基督教關懷無家者協會發言人說，希望展覽不只是一次觀賞，更是一個聆聽和相遇的機會，「當社會願意看見前無家者婦女的勇氣與美麗，她們便更有力量繼續前行；當更多人願意同行，生命便有機會重新綻放。」

場內也設反思與祝福互動區，讓公眾寫下感受、祝福或回應。（受訪者提供）

《聽見花開的聲音》- 前無家者婦女的生命轉化、美麗與成長

日期： 2026年11月12至16日

時間： 下午1時至晚上9時

地點： 深水埗汝州街135號地下「旲堂」THY lab



《真人圖書館》 （每場有1或2位婦女分享）

首場：2026年11月14日 下午5時半至7時

第二場：2026年11月15日 下午2時半至4時

第三場：2026年11月15日 下午5時半至7時

