蘇黎世保險（香港）周四（19日）發布重要告示，指近日發現一宗資訊保安事件，公司客戶網上平台遭到未經授權存取。蘇黎世保險（香港）表示事件僅涉及部分客戶，目前已暫時停用相關客戶網上平台以進行系統維護，並已向相關監管機構通報。



個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，有38,453人的個人資料或受影響，署方已展開調查。



蘇黎世保險（香港）周四（19日）發布重要告示，指近日發現一宗資訊保安事件，公司客戶網上平台遭到未經授權存取。（蘇黎世保險（香港）網頁截圖）

蘇黎世保險：已暫時停用客戶網上平台

根據蘇黎世保險（香港）發出的告示，該公司近日發現其客戶網上平台遭未經授權存取。該公司表示，事發後已立即採取措施遏止事件及加強保安，並聯同網絡安全專家展開全面調查。為加強防範，客戶網上平台現已暫時停用並進行系統維護，直至另行通知。

蘇黎世保險（香港）強調，是次資訊保安事件僅涉及部份客戶，公司已陸續通知受影響客戶，並已就事件向相關監管機構作出通報。

外洩資料包括客戶姓名、身份證、護照號碼等

個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，前日收到蘇黎世人壽保險（香港）有限公司、Zurich Insurance Company Limited及Zurich Assurance Ltd通報資料外泄事故，並於昨日補充資料，事故可能影響姓名、香港身分證號碼、護照號碼、出生日期、電郵地址及電話號碼等個人資料，公署已按機制向3間公司展開調查。

蘇黎世保險（香港）周四（19日）發布重要告示，指近日發現一宗資訊保安事件，公司客戶網上平台遭到未經授權存取。（蘇黎世保險（香港）網頁截圖）

現有保單保障維持有效 籲客戶提高警覺

另外，蘇黎世保險（香港）表示，現有保單的保障維持有效，不會受到任何影響，需要支援的客戶可透過指定渠道與公司聯絡。

公司同時呼籲客戶提高警覺，慎防可疑電郵、訊息或來電，避免透露敏感的個人或財務資料，並應密切留意個人帳戶有否出現任何異常活動。公司亦重申，保護客戶資訊是其首要任務，對事件帶來的不便深表遺憾。