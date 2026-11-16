東瀛遊系統遭入侵　已報警處理　涉客戶身份證號碼、旅遊證件資料

近日有多宗企業發生客戶個人資料懷疑外洩事件。東瀛遊今（16日）發公告指，本月13日接獲第三方技術服務供應商通知，其系統曾遭受未經授權的網絡存取，當中涉及部分客戶個人資料，包括姓名、聯絡資料、身份證號碼及旅遊證件資料等，初步調查顯示並不涉及任何信用卡或付款相關資料。



東瀛遊今（16日）發公告指，本月13日接獲第三方技術服務供應商通知，其系統曾遭受未經授權的網絡存取，當中涉及部分客戶個人資料。（資料圖片）

11.13接通知系統遭入侵 部分客戶資料遭未經授權存取

東瀛遊今（16日）發公告指，本月13日接獲第三方技術服務供應商通知，其系統曾遭受未經授權的網絡存取，當中涉及部分客戶個人資料，包括姓名、聯絡資料、身份證號碼及旅遊證件資料等。

東瀛遊稱，得悉事件後已即時採取措施控制風險，並展開調查及數碼鑑證工作，暫時調查確認，由於其公司使用獨立的銀行付款系統，事件不涉任何信用卡或付款相關資料。

東瀛遊：系統運作已恢復正常 會密切監察及跟進調查

東瀛遊表示，已報警處理及向私隱專員公署立案，目前相關系統運作已恢復正常，未再發現異常存取情況，會繼續密切監察及跟進調查；旅遊預訂系統及日常業務運作並無受到影響，所有已確認的旅行團、機票及酒店預訂均維持正常。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議企業要求供應商交代後台系統被入侵的原因及堵塞漏洞的措施，長遠更須重新檢視所有第三方合作的安全要求。( 資料圖片）

黑客傾向攻擊供應鏈 攻入一服務供應商取得多間企業資料

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，今次東瀛遊懷疑資料外洩原因在於第三方技術服務供應商的後台管理系統被黑客攻破，令客戶資料在未經授權的情況下被查閱，雖然初步調查顯示事件未涉及信用卡資料，但其他個人資料已足以讓不法分子進行針對性詐騙，例如假扮旅行社通知旅客更改行程或補繳費用。

建議企業要求供應商交代原因 減少儲存不必要個人資料

方保僑又解釋，近期黑客事件連環出現，原因在於黑客現時傾向攻擊供應鏈，只要攻入一家服務供應商，便能同時取得多間企業資料，加上不少企業長期保存大量舊客戶資料，令一次外洩的影響擴大。他建議企業要求供應商交代後台系統被入侵的原因及堵塞漏洞的措施，長遠須重新檢視所有第三方合作的安全要求，並減少儲存不必要的個人資料。