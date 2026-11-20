名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(20日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續自辯，提及發生事前一刻，仍在車上與蔡天鳳談家事。



鄺港智稱，事發前他與蔡天鳳在車程上，蔡一邊回覆譚家家姑的訊息，另一邊向他抱怨每月要求母親還賭債，並透露每月還債10萬元，利息8萬，她感到壓力。後來二人話題提及鄺球曾見兩孩，他指蔡即大發雷霆，並不住大罵，指蔡曾說：「真係呢世都唔可以畀佢見啲仔女，陣間教到我個仔又溝骨妹，教到我個女又做骨妹，就仆街喇……」

他指蔡非常生氣，稱要即時見鄺球「講清楚佢」。他們即到大美督見鄺球，兩兄弟下車抽煙，讓蔡與鄺球交談，他與兄回車上時，蔡已倒在地上。鄺球聽到這部份證供時拭淚。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱與蔡天鳳在車上的最後對話談家事。(資料圖片)

鄺港智指蔡天鳳就要為母還賭債抱怨。（網上圖片)

指蔡天鳳聞鄺球要見孫即發怒。(資料圖片)

指蔡抱怨要為母親還賭債

鄺港智庭上講及與蔡天鳳在涉案七人車的事發經過。他指案發日登上涉案七人車，當時蔡已在車上。他指，蔡當時和家姑透過微信或WhatsApp溝通。其後，蔡和鄺港智提及，蔡母親張燕花「又爭人錢」，他指蔡每個月要為母親的賭債「還10萬，8萬利息」，蔡曾向他抱怨：「好大壓力。」他便安慰蔡：「算啦，唔係好多唔緊要啦，冇辦法啦。」

叫鄺港智到屯門睇樓

蔡其後談到替家姑買衣物，以及到屯門「睇樓」的事。蔡說正「搞緊」睇樓的事，亦叫鄺港智有空去看看黃金海岸和滿名山的樓盤。鄺憶述，他倆對話同時使用海南話和廣東話。

蔡聞鄺球要見孫發怒

兩人的對話其後轉至蔡於同年年初一未能聯絡子女一事，鄺港智說：「（過農曆年時）老豆帶咗仔女去玩。」他並引述鄺球指，若蔡不准鄺球見孫兒，鄺球會在其他事情不作出配合。蔡聽罷發怒，要鄺港智跟鄺球商量，鄺港智答：「吓，一關到細路仔事，我冇辦法講喎。」蔡聞言斥鄺港智：「冇撚用」，又罵「死老嘢（鄺球）又同我玩嘢？」

蔡稱要講清楚求即見鄺球

鄺球此時頻頻拭淚，鄺港傑則默默低頭抄筆記。鄺港智續稱，蔡其後要求鄺港傑找鄺球下落，稱要講清楚。鄺港傑指鄺球在大埔，遂駛往大尾篤會合鄺球。鄺港智供稱，蔡到達大尾篤停車場時仍在生氣。

兩兄弟下車抽煙 回車見蔡瞓在地下

他指，到達停車場時，鄺球已從其座駕下車。鄺港傑駕駛的七人車泊在鄺球座駕附近，鄺和胞兄隨即下車。鄺球把一份文件給予鄺港智，謂：「搞掂咗啦。」之後登上蔡乘坐的七人車。鄺和胞兄抽煙後，返回七人車。胞兄打開車門，鄺港智看到蔡「瞓咗喺地下」，鄺球則坐在車內。

鄺球之後稱返屋企先

鄺港智稱，鄺球當時表示：「唔好講住喇，返屋企先，村屋嗰度先。」鄺球隨即下車，並回到他的座駕。鄺港智上車查看蔡的情況，看到蔡的頭部右方有血。此外，鄺港智亦有郁動蔡的手和叫她，以及檢查她有否心跳和呼吸。

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