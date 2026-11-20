名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(20日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智繼續自辯。



鄺港智認他向朋友借車時，只是隨便說個理由，無交代實情，認為這不算大話。又稱無碰過錘仔。他又提及在咖啡店與兄長鄺港傑在談健身，他指兄長取笑他，又稱可以教他健身，他認為以兄長身型，說服力不大，並指這就是影片見到他們的對話。

鄺港智昨自辯時提及他與蔡及譚方駿的三角關係，今早約有300多名公眾人士在法院外排隊，亦有人昨晚通宵輪候望能索取旁聽席的籌號。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱在咖啡室內與兄長談健身。(資料圖片)

鄺港智指以其兄鄺港傑(圖)的身形教健身難令人信服。(資料圖片)

借車無講實情不算是說謊

鄺港智今日作供時指，父親鄺球租住凱旋門單位，是給予其情婦居住。他亦提及向友人借車，是為鄺球搬屋用，他借車時向友人稱要車接送子女返學，鄺港智稱他只是隨便說一個理由，不認為是說謊。

送子學網球空檔到龍尾村

鄺港智亦講到，2023年2月11日接送長子到沙田上網球班，期間有空閒時間，同行的胞兄鄺港傑提議到鄺球的龍尾村新居。鄺指他只在單位短暫逗留，沒有見到大湯煲、刀和電鋸。

堅稱無觸碰過錘仔

被問及是否曾觸及涉案錘仔，鄺港智說：「我冇掂過，掂都冇掂過。」又稱以他所知，該錘仔未曾放在涉案曾載蔡天鳳的AA字頭車牌的七人車上，也和蔡的死亡無關。

冬季健身會穿長袖衣物

鄺港智亦講及案發日，即2023年2月21日的事。他稱當日離開加多利山單位後，到新世紀廣場的星巴克咖啡店。他稱當日打算前往健身，故手持白色袋，內有他健身時所穿的衣物。就鄺港傑早前作供指他「弱雞」，健身時穿長袖衣物，鄺港智解釋，冬季健身時會穿長袖衣物，並稱：「天氣凍嗰時，唔一定係冬天。」

稱與鄺港傑咖啡室談健身及請教練

他續指，在咖啡室內與兄長鄺港傑談及健身，其兄指他「畀人呃」，又指他是傻仔，指鄺港傑稱無人請教練，又自稱都識做，並教鄺港智兩招。辯方大律師安華暉問，鄺港智在涉案片段中曾郁動頭部，鄺港智稱他當時在嘲弄其兄，並說：「因為佢講起做gym啲嘢，又話識教練嗰啲，佢咁嘅身形好難去說服到我呀嘛。」

女死者蔡天鳳。(Abby Choi IG)

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