荔枝角青山道嘉名工廠大廈火警 火光熊熊 1人不適送院

今日（20日）上午10時34分，荔枝角青山道688至690號嘉名工廠大廈發生火警。多人致電報警，消防員接報到場灌救，於約15分鐘後將火救熄。

事件中，約64人自行疏散，包括38男26女，有人帶着籠物匆匆走火警。其間一名姓鄭39歲男租戶因吸入濃煙不適，由救護車送往明愛醫院治理。人員經初步調查，相信是拖板短路肇禍，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分；火警期間通州西街與永康街封閉。

蔡天鳳案｜看01報道始知蔡被分屍 鄺港智：好驚囉唔知佢咁樣處理

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審，鄺港智繼續自辯時，講及蔡遇襲後，三父子回龍尾村的過程。

鄺港智稱發現蔡倒地及沒有反應，當時好緊張，又因他帶點木獨，或未看得出來。他稱有問要否報警或召救護車，其父鄺球指他仍因涉盜竊案而被通緝，只著他盡快離開。鄺港智稱，他自覺留在現場，鄺球便無法報警，故急腳離開。他稱鄺球當時稱會處理。他其後看《香港01》的報道始知蔡被分屍，直言當時反應是：「好驚囉。」又謂：「我唔知道佢係咁樣處理㗎嘛，我以為佢係報警或者call 白車。」

周慧賢被殺案 官指深愛應放手 指勞浚銘每刀都帶著憤怒判囚終身

瑜伽導師周慧賢身中逾42刀伏屍麗思卡爾頓酒店案（HCCC148/2024），其前男友勞浚銘昨被陪審一致裁定謀殺罪成，勞稱需時寫求情信，案件押後至今(20日)判刑。辯方引述勞昨晚所寫的求情信，他除向周的家人致歉，亦希望大家不要否定他對周的愛。

法官郭啟安今早聽過被告的情信後隨即判刑，指案發時兩人已經分手，被告若然如此深愛周，應該放手給她機會，然而他卻用最殘忍的手段殺害周，認為勞刺向周的，每刀都充滿憤怒，最深的一刀更長達15厘米，令周承受痛苦和恐懼，指勞是預謀犯案，依例判處被告終身監禁。

葵芳新都會小巴站男子暈倒 救援人員跪地接力心外壓 惜送院不治

葵芳有人暈倒不治。今日（19日）晚上約7時18分，新都會廣場對開小巴站有一名男子疑抽筋暈倒，陷入昏迷，同行女朋友見狀報案；37歲姓徐男事主由救護車送往仁濟醫院搶救後，證實不治；其死因有待驗屍後確定。據悉，兩人當時正在車站侯車。

網上片段可見，穿深色短褲的男事主倒臥在小巴站行人路邊，多名救援人員跪地施救，輪流為事主進行心外壓。人員其後為事主戴上氧氣罩，將他抬上擔架床；多名警員亦趕抵協助，惜最終事與願違。

深圳灣東濱隧道車禍涉多輛粵港貨車 林寶堅尼SUV嚴重損毀

深圳灣東濱隧道發生車禍。今日（19日）網上流傳影片可見，隧道內有多架車相撞，包括多輛粵港兩地牌貨車。片段亦可見，「車陣」中有一輛橙色林寶堅尼Urus SUV橫亘路面，其車頭嚴重損毀，車頭蓋扭曲摺起，泵把脫落，碎片四散一地。目擊者拍片形容該林寶堅尼「前後都扁晒」；亦指另一輛黑色私家車同樣「扁晒」。

片段引起網民熱議，有人戲謔林寶堅尼變「公司三文治」、「咦，蛋牛治喎！」；亦有人揣測車禍因由，「個個咁CUT線遲早嘅事。」、「乜料呀？直路都炒到咁？」、「林寶冇爛呀，非常硬！」

天文台：今早10時半錄最低13.4度 入秋以來最低 多區低見13度

【天文台／HKO／明天的天氣／寒冷】一股強烈東北季候風及一道雲雨帶正影響廣東沿岸。截至上午10時30分，天文台錄得最低氣溫13.4度，是入秋以來的最低紀錄。本港今日密雲，有幾陣雨。日間市區氣溫繼續下降至約13度，多處地區及高地寒冷。吹清勁北至東北風，離岸及高地吹強風。

展望明日漸轉天晴，但早上仍然相當清涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，氣溫稍為回升。下週中期再度轉涼。

車Cam｜九龍塘客貨車疑路滑 左搖右擺撞壆翻側 女司機有驚無險

Facebook群組「交通意外求片區」今日（18日）流傳一段「車Cam」影片，長約半分鐘。現場是九龍塘窩打老道、雅麗園對開上斜方向，車Cam顯示今午4時許，一輛客貨車上斜期間懷疑道路濕滑左搖右擺，繼而失控撞向右邊石壆翻側，橫亘路中，其他駛經車輛被迫停車，Cam車司機慨嘆「唉，真係捉蟲」。

APEC深圳｜白宮反駁特朗普在習近平致辭期間打瞌睡 稱正在看文件

2026年亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日（11月19日）在深圳舉行，國家主席習近平主持會議開幕式並發表講話，期間美國總統特朗普（Donald Trump）被拍到他疑似打瞌睡。白宮周四否認特朗普打瞌睡，斥責相關報道為「假新聞」，並堅稱總統當時正在低頭專注閱讀文件。