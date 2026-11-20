瑜伽導師周慧賢身中逾42刀伏屍麗思卡爾頓酒店案（HCCC148/2024），其前男友勞浚銘昨被陪審一致裁定謀殺罪成，勞稱需時寫求情信，案件押後至今(20日)判刑。辯方引述勞昨晚所寫的求情信，他除向周的家人致歉，亦希望大家不要否定他對周的愛。



法官郭啟安今早聽過被告的情信後隨即判刑，指案發時兩人已經分手，被告若然如此深愛周，應該放手給她機會，然而他卻用最殘忍的手段殺害周，認為勞刺向周的，每刀都充滿憤怒，最深的一刀更長達15厘米，令周承受痛苦和恐懼，指勞是預謀犯案，依例判處被告終身監禁。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢（23歲)。

被告勞浚銘謀殺女瑜伽導師周慧賢罪成，判囚終身。(梁鵬威攝)

周慧賢是一名瑜伽導師。(網上圖片)

被告求情信稱殺害了此生唯一所愛

辯方今引述勞的求情，他在信中首度向周及其家人致歉。他亦提及因為不想再傷害周，從來不希望公開與周相處的細節。勞強調無意在庭上攻擊她，就他無法保護周在他人心中的形象，承認他無法兌現承諾，就此再度致歉。勞又稱，他又希望向所有愛他的人致歉，皆因本案是因其輕生念頭引起。

勞又希望大家不要否定他對周的愛

勞強調，希望大家不要否定他對周的愛。他在信中重申：「Aqua的而且確係我最深愛嘅女人」，但承認「用錯咗方法去愛」，願意承擔後果。

郭官斥被告每刀刺向周都只有憤怒

法官郭啟安判刑時指，被告對周的感覺混亂，他可能有妒忌、盛怒及恨意，並因此而殺害周，但他從未有在審訊中交代真相，反而聲稱受到周的挑釁而狠下毒手。他因想開脫罪名，把責任全部推搪到周身上。郭官稱，勞刺向周的每刀都只有憤怒，與他所言的愛無關，又稱勞若然真是如此深愛周，其實應該放手。

分手後仍然租名車光顧貴餐廳

郭官引述被告求情指，勞聲稱大多數的支出均花在周的身上，但事實上，他在分手後仍然租用名車、光顧貴價餐廳，甚至賭錢。周只有23歲，朋友認為她活潑開朗，她亦已展開新生活。

周最深一刀達15厘米 非一時衝動

郭官指勞用最殘忍的手段殺害周，法醫在周的身上找到了43處傷口，最深的一刀達15厘米，令周大量出血致死。這無疑是少見的大量傷口，不能想像周當面對的痛苦和恐懼。然而勞的行為反映他早有預謀，並非一時衝動，證據顯示周的傷口集中，顯示被告完全有意把她置諸死地，故依例判處終身監禁。

周出發前曾收名牌袋及絲巾照片

案情指，周原定於6月30日凌晨登機赴美上短期瑜伽課程。她出發前與劉姓友人午飯時，曾向劉出示一名叫「Alex Lo」的人的telegram訊息，並指對方向她發名牌Delvaux的啡色手袋和Hermès頸巾的照片，並指「Alex Lo」會送她這個袋子和絲巾。

被告自首主動交出酒店匙卡

周同日傍晚起開始失聯，亦未有如期到機場赴美，周母在6月30日下午報警。警方曾向周的前男友，即被告勞浚銘查問，勞稱不知道周的下落。惟他期後在律師陪同下自首，並交出酒店房匙卡，警方亦在酒店房的血浴缸內發現周的屍體。

法醫指周遭人從後襲擊

法醫英浩雲早前供稱指出，周身中逾42刀，傷痕遍佈面部、頸部、軀幹以及上下肢。主要集中在身體左側和背部。驗屍報告指，其死因為頭、胸、腹部被銳器刺傷導致大量出血。她身上有一處的傷口是遭受從後襲擊、由下而上造成，其他則集中於左邊身軀，腹部的傷勢相對較少，以此推斷當時死者姿勢如胎兒般捲曲，處於被動防禦狀態。

周慧賢住所大廈閉路電視，拍到周與被告勞浚銘曾一同離開。(資料圖片)

警員檢取到一把34厘米長的刀。(資料圖）

被告早上曾買刀 下午與周同到酒店

警方調查後發現，被告在同月28日晚已租用該酒店房，在案發當日早上再延租一天，之後到油麻地買34厘米長的刀，下午曾與周一同進入酒店，之後只有他曾離開房間，房間內並發現到與被告一雙Gucci球鞋吻合的鞋印。

控方案情

被告自辯

控方盤問被告