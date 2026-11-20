名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審，鄺港智繼續自辯時，講及蔡遇襲後，三父子回龍尾村的過程。



鄺港智稱發現蔡倒地及沒有反應，當時好緊張，又因他帶點木獨，或未看得出來。他稱有問要否報警或召救護車，其父鄺球指他仍因涉盜竊案而被通緝，只著他盡快離開。鄺港智稱，他自覺留在現場，鄺球便無法報警，故急腳離開。他稱鄺球當時稱會處理。他其後看01的報道始知蔡被分屍，直言當時反應是：「好驚囉。」又謂：「我唔知道佢係咁樣處理㗎嘛，我以為佢係報警或者call 白車。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱看媒體報道始知蔡天鳳被分屍。(資料圖片)

鄺港智稱他檢查蔡天鳳是否有生命跡象時或沾到血跡。(Abby Choi IG)

鄺港智指當時鄺球稱會處理，並叫他們盡快離開。(資料圖片)

曾問是否要報警或召救護車

鄺港智稱當時曾問：「咁點算呀，報警定係call白車，定係點樣？」鄺球回應：「你通緝緊架喎，咁啲仔點算呀？」他又指，鄺球也曾在檢查蔡有否生命跡象。暫委法官祁彥輝問，鄺港智何時檢查蔡有否生命跡象，並指理解是在停車場發生，鄺港智澄清是前往龍尾村途中，謂：「未返到村屋，因為我上咗車之後一連串嘅事。」

否認曾因襲擊蔡而傷手

其代表大律師安華暉問及見到蔡的狀況至到村屋之間，鄺港智提及當時的心情時稱：「 好驚吖嘛，好緊張。」他指從沒有遇過這類事情，亦無預計蔡被襲擊。安華暉續指，片段顯示鄺港智到達村屋後，從七人車下車。對於控方指鄺港智下車時手部有動作，疑他襲擊蔡時弄傷了手，鄺港智否認說法，指他沒有受傷，又稱當時很驚慌，附近亦有人經過和閉路電視。

自認木獨其實很緊張

安華暉又指，鄺港智下車後曾在村屋外抽煙，控方指他當時表現鎮定，鄺港智強調他當時很緊張，又指：「我個人係木獨少少，好似而家我都係好緊張㗎。」但他否認當時在哭。鄺港智續指，他和鄺港傑清空七人車的物品，包括地氈和紙巾。他稱當刻思緒混亂：「總之車上面有啲咩就攞啲咩。」他檢查蔡時其上衣染血，他因此在車上更衣。而他本身帶同的衣服，則放在單位內。

若不走鄺球無法報警

鄺港智續指，因他當時涉盜竊案被通緝，加上鄺球著他先行離開，因此離開龍尾村。他庭上謂：「如果我唔走嘅話，佢連報警、call 白車都做唔到，我咪嗱嗱臨走先囉。」

知蔡被分屍好驚囉

鄺港智指，他當時只知鄺球會處理蔡的屍體，又指鄺球叫他：「唔好理。」但他不知鄺球會如何處理。辯方問及他何時知蔡被分屍？鄺答：「我睇01。」他得知後感到：「好驚囉。」鄺港智又說：「我唔知道佢係咁樣處理㗎嘛，我以為佢係報警或者call 白車。」

他當時有問鄺球，他在圓方所租的單位有無人住，鄺球說沒有，鄺港智因此搬到凱旋門的單位暫住。

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