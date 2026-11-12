鰂魚涌凍肉店「營養豐」11.15最後營業　主動逆市加租仍不獲續約

售賣凍肉及海鮮等打邊爐材料的「營養豐」鰂魚涌店將於周日（15日）最後營業。店方在社交媒體指，即使已提出加租方案，銀行業主仍拒絕續租。



鰂魚涌店今日上午繼續有不少人光顧。有顧客指，「營養豐」的貨品齊全，對其結業感可惜；亦有顧客指，區內有其他連鎖超市作代替品。



售賣凍肉及海鮮等打邊爐材料的「營養豐」鰂魚涌店將於周日（15日）最後營業。（洪戩昊攝）

大部份員工將獲安排到將軍澳店工作

「營養豐」主打多款無激素及無添加防腐劑的優質食材，有網民形容是「太古/鰂魚涌最有質素嘅凍肉店」。

不過，店方在社交媒體指，鰂魚涌店本周日為最後結業日子。店方表示，即使已向銀行業主提出加租方案，對方仍拒絕續租。除了鰂魚涌店外，「營養豐」還有將軍澳及元朗店。

記者今日上午到鰂魚涌店視察，店舖面積十分大，店外沒有貼上結業告示，也未見結業促銷。不過，一名在店舖工作了三年多的員工向記者確認結業消息，並指大部份員工將獲安排到將軍澳店工作。

結業在即，店舖仍有不少人光顧。（洪戩昊攝）

有顧客嘆可惜：呢度乜都有

結業在即，店舖仍有不少人光顧。許女士經常在這裏買打邊爐材料，直言「呢度乜都有」，價錢亦便宜。她對店舖結業感可惜，表示唯有轉到附近街市買東西，「不過冇咁多嘢」。

林女士則稱，光顧營養豐純粹因為「就腳」，指營養豐結業後「咪去第度買囉」，附近有百佳、惠康等連鎖超市。

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