【寒冷天氣警告】天文台今日（20日）早上11時15分發出寒冷天氣警告，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。油麻地吳松街臨時熟食小販市場的火鍋店，今晚（20日）並未滿座，空氣中傳來陣陣火鍋香氣，由於受天雨影響，餐廳需搭起帳篷。

有餐廳負責人稱，本來以為今日的生意額將增加一至兩成，特地預備更多食材，卻因下雨大失預算。有蘇州旅客笑說，出發來港前當地天氣預報稱香港氣溫20多度，因此只帶了短袖衣服，到埗後發現比預期寒冷，需要向朋友借外套。



天氣寒冷，有市民到吳松街臨時熟食小販市場打邊爐、食羊腩煲、雞煲暖身。（湯致遠攝）

天氣寒冷，有市民到吳松街臨時熟食小販市場打邊爐、食羊腩煲、雞煲暖身。（湯致遠攝）

受覆蓋華南的廣闊雲雨帶影響，本港今日（20日）晚上約7時，天空下起毛毛細雨，或受天雨影響，油麻地吳松街臨時熟食小販市場並未滿座，餐廳需搭起帳篷，但仍有部份食客選擇冒着風雨打邊爐、品嚐羊腩煲或雞煲等美食暖身，空氣中傳來陣陣火鍋香氣。

特地預備更多食材 豈料下雨大失預算

連記火鍋大排檔負責人劉小姐表示，本來以為今日天氣轉冷，生意額較上周五（13日）能增加一至兩成，因此特地較上周五預備多一至兩成食材，惟因下雨大失預算，生意額反而較上周五跌一成。

如果冇落雨，基本上成個場都爆晒。 連記火鍋大排檔

連記火鍋大排檔負責人劉小姐表示，受天雨影響，生意大失預算。（湯致遠攝）

食客周先生及周太是退休人士，平時生活節儉，今日天氣寒冷特地到熟食市場食羊腩煲，連同啤酒及小菜，預計花費500至600元。他們認為在此熟食中心用餐有風味，「間唔中一餐（羊腩煲）冇所謂啦！」

蘇州旅客穿短袖到埗後感寒冷 需向朋友借外套

食客霍先生與妻子選擇打邊爐，點了肥牛、海鮮等食材，預計花費約1,000元，今日是二人今年首次到熟食小販市場打邊爐，目的除了暖身外，也為了陪伴蘇州友人周先生感受港式風味。

周先生指，出發來港前當地天氣預報稱香港氣溫20多度，因此只帶了短袖衣服，到埗後發現比預期寒冷，需要向朋友借外套。他又笑說喜歡熟食市場的氣氛及食物。

蘇州旅客周先生表示，原來只帶了短袖衣服，到埗後發現比預期寒冷，需要向朋友借外套。（湯致遠攝）

天氣寒冷，有市民到吳松街臨時熟食小販市場打邊爐、食羊腩煲、雞煲暖身。（湯致遠攝）

煲仔飯店30人等入座排長龍 加拿大旅客專程品嚐

油麻地一帶還有許多火鍋店及煲仔飯店，其中以煲仔飯聞名的老字號興記菜館，今晚約8時便大排長龍，有約30多人在門外排隊，數名店員忙得不可開交。

來自加拿大的旅客Ben表示，從隊尾排至隊頭已等候約10多分鐘，又指餐廳的煲仔飯非常有名，見天氣轉涼便特意前來一試。