天文台昨日（20日）發出入秋後首個寒冷天氣警告，氣溫短暫急降後今日（21日）日間回暖，葵青區下午曾錄得22.5度。《香港01》下午分別到葵芳兩間商場觀察，發現新都會廣場的日本連鎖服裝店Uniqlo內，有大量顧客添購冬衣，不過隔壁葵涌廣場的服裝小店稱未能受寒流帶動銷情。

有店主表示，僅一日寒流對銷情刺激有限，又指港人北上潮掀起後，葵涌廣場人流較通關前高峰期減少一半，加上網購風氣持續，生意額較去年同期跌30%；另有店主推出接近成本價的優惠吸客，同樣無助銷情，稱營業額與上周無分別。



天文台11月20日發出入秋後首個寒冷天氣警告，今午（21日）約1時許，新都會廣場服裝店Uniqlo內有不少市民選購冬衣。（董素琛攝）

天文台11月20日發出入秋後首個寒冷天氣警告，今午（21日）約1時許，新都會廣場服裝店Uniqlo內有不少市民選購冬衣。（董素琛攝）

天文台昨日（20日）發出入秋後首個寒冷天氣警告，為歷年來第二早發出的寒警。《香港01》記者今午約1時許分別到葵芳兩間商場觀察，發現不少市民在日本連鎖服裝品牌Uniqlo新都會廣場店選購冬衣，而隔壁葵涌廣場同樣聚集大量市民逛街，惟服裝小店的銷情不如預期。

韓式服裝店︰今午只有數名顧客挑選衣服

經營韓式服裝店9年的鍾先生表示，寒潮未能帶來銷情，今午只有數名顧客挑選衣服，甚至其他區域的同行也遇到相同的情況，有尖沙咀及旺角服裝店向他反映，零售市道慘淡。

天文台11月20日發出入秋後首個寒冷天氣警告。在葵涌廣場經營服裝店的鍾先生指，銷情慘淡。（董素琛攝）

港人北上葵涌廣場人流較通關前少一半 服裝店營業額較去年同期跌30%

鍾先生解釋，早前本港氣溫一直維持在26度至29度，市民只需穿着短袖衫，即使昨日（20日）突然轉冷，因寒流維持時間不長，他們不需要特地購買新衣，只需穿着舊衣即可，估計整體營業額較去年同期下跌30%。

鍾先生又指，新冠疫情復常後港人傾向北上消費，加上已養成網購習慣，葵涌廣場的人流較通關前的高峰期減少約一半。被問到會否推出優惠吸引顧客，他表示不認為優惠對銷情帶來幫助，因大部份顧客都精挑細選，只購買一至兩件衣服。

服裝店店主陳小姐推出全場服裝兩件九折、三件八折優惠，惟未能刺激銷情。（董素琛攝）

有服裝店推接近成本價優惠 仍未能帶動銷情

另一間服裝店店長陳小姐表示，已推出全場買兩件九折、買三件八折的優惠，稱已降至接近成本價。不過她指出，昨日（20日）轉冷對銷情沒有幫助，營業額與上周沒分別「冇乜生意」。

天文台11月20日發出入秋後首個寒冷天氣警告，今午（21日）約1時許，葵涌廣場的服裝店也有市民在選購冬衣。（董素琛攝）