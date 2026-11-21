【寒冷天氣警告】天文台周五（20日）早上11時15分發出寒冷天氣警告，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。每逢天氣轉涼，不少市民會品嚐羊腩煲暖身進補。

多間主打羊腩煲的餐廳周五突然大受市民歡迎，位於土瓜灣著名於外賣羊腩煲的「羊癮起」在中午公布，周五及周六（20日及21日）堂食預約已滿，外賣新鮮羊腩煲同樣售罄，最快下周一（23日）才恢復。位於元朗的「盛哥冰室」同日晚上公布，羊腩煲已在傍晚6時沽清「提早收工」，呼籲食客提早到店或提前預訂，又預告周六將準備更多存貨。



位於元朗的「盛哥冰室」周五（20日）傍晚6時在社交平台公布，羊腩煲已經沽清。（盛哥冰室 FB）

位於元朗的「盛哥冰室」每日早上11時後供應羊腩煲及小菜。（盛哥冰室FB圖片）

位於元朗的「盛哥冰室」指周六（21日）將準備更多存貨。（OpenRice／勇勇气圖片）

天文台周五（20日）發出入秋後首個寒冷天氣警告，錄得最低氣溫12.7度，是入秋以來的最低紀錄。熱騰騰的羊腩煲，既可暖胃驅寒，也能去濕補腎，周五便有多間主打羊腩煲的食肆銷情旺。

元朗羊腩煲店周五傍晚已沽清 周六將準備更多存貨

位於元朗的「盛哥冰室」每日早上11時後供應羊腩煲及小菜，過往已有不少食客專程到店品嚐羊腩煲和臘味飯，形容為「標配」。店家周五傍晚6時在社交平台公布，羊腩煲已經沽清「提早收工」，呼籲食客提早到店或提前預訂，又指周六（21日）將準備更多存貨。

望住個空煲，真係又開心又唔好意思，多謝大家咁捧場。 元朗老字號「盛哥冰室」

位於土瓜灣、主打招牌新鮮羊腩煲和雞煲的「羊癮起」周五及周六（20日及21日）堂食預約額滿。（OpenRice／ORBooking_Felix圖片）

位於土瓜灣、主打招牌新鮮羊腩煲和雞煲的「羊癮起」，晚上8時至9時堂食已經預約額滿。

土瓜灣有食肆周五周六堂食預約已滿 外賣羊腩煲下周一才恢復

位於土瓜灣、主打招牌新鮮羊腩煲和雞煲的「羊癮起」，曾被YouTube頻道「米紙」評為外賣羊腩煲比拼冠軍。店家周五中午在社交平台宣布，周五及周六（20日及21日）堂食預約已滿，稱「堂食位置大家book得好快手」。

外賣方面，店家指周五最快傍晚5時半後供應，僅餘古法羊腩煲和清湯羊腩煲，至於新鮮羊腩煲已經售罄，下周一（23日）才恢復發售。