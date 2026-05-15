馬王「嘉應高昇」國際評分升至130分續居世一　「浪漫勇士」第二

根據最新「浪琴世界最佳賽馬排名」，香港短途馬王「嘉應高昇」（KA YING RISING）憑藉驚人的連勝紀錄，再度提高評分，繼續穩坐世界第一寶座。另一匹香港馬「浪漫勇士」（Romantic Warrior）則與另外兩駒並排第二位。



嘉應高昇。（馬會提供圖片）

摘主席短途獎創20場連勝紀錄

紐西蘭出生的「嘉應高昇」最新評分由128分升至130分，近期戰績包括接連攻下二級賽「短途錦標」及一級賽「主席短途獎」。在主席短途獎中，牠更打破自身紀錄，創下20場連勝紀錄。

有3匹賽駒以126分共享亞軍位置，包括香港的「浪漫勇士」。出生愛爾蘭的「浪漫勇士」今年已先後贏得「董事盃」及「花旗銀行香港金盃」，又成功勝出「富衛保險女皇盃」，擊敗「蒙面舞會」及「同工之妙」等多匹國際強敵，評分由124升至126。

「浪漫勇士」。（馬會提供圖片）

其餘兩匹分別為英國馬「劇烈氣象」（BOW ECHO），及法國馬「得令星」（DARYZ）。「劇烈氣象」今年在一級賽「英國二千畿尼錦標」奪冠，評分126。而「得令星」亦於一級賽「根利錦標」中佔據主導地位，評分亦為126。

浪琴世界最佳賽馬排名。（浪琴網頁截圖）

「歌劇舞姿」（OPERA BALLO)和「小村白馬」（WHITE ABARRIO）同列第5位。愛爾蘭馬「歌劇舞姿」1月贏得一級賽「傑貝哈特錦標」後，近期在二級賽中擊敗「遍地金」表現優異，評分由119大幅飆升至124。

美國「小村白馬」憑藉在「奧克朗讓賽」(G2)擊敗「管治權」的精彩表現，確保了前五名席位，評分為124。