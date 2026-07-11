嘉應高昇、浪漫勇士破天荒膺雙馬王　前者八戰全勝　後者成三冠王

香港賽馬史上首次出現「雙馬王」，香港賽馬會冠軍人馬獎周五晚（10日）舉行特別頒獎典禮，兩大明星馬「嘉應高昇」及「浪漫勇士」共同當選本年度香港馬王，亦造就兩駒累計兩度當選香港馬王，「嘉應高昇」2024/25年度馬季首成馬王，而「浪漫勇士」則於2023/24年度馬季榮膺此項香港馬壇最高榮譽。



「嘉應高昇」也獲選為本年度最佳短途馬。（香港賽馬會）

嘉應團體名下的「嘉應高昇」除了當選馬王，亦繼上季後再度榮膺最佳短途馬，這匹由練馬師大衛希斯訓練的賽駒今季攻下五項一級賽，今季八戰全勝更把跨季連勝紀錄延續至20場。此前牠已成功打破「精英大師」於接近21年前創下的17連勝香港紀錄。

「嘉應高昇」以連續三場刷新場地時間紀錄的佳績完成賽季，先在女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）以1分19.36秒掄元，繼而以1分07.12秒揚威短途錦標（1200米二級賽），最後在主席短途獎（1200米一級賽）締速1分07.10秒封王，連續第二年成功橫掃香港速度系列全數三關賽事。

「嘉應高昇」也成為首匹勝出全球獎金最高草地賽事、在澳洲悉尼舉行的珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽）的海外賽駒。此駒目前國際評分獲評131分，為全球最高評分短途馬。

「浪漫勇士」同時獲封本年度馬季最佳長途馬。（香港賽馬會）

至於練馬師沈集成訓練的「浪漫勇士」接受左前球節手術後於今季強勢復出，再度稱霸中距離及長途賽事。牠今季史無前例地在浪琴香港盃及富衛保險女皇盃兩項2000米一級賽中均第四度奪冠，同時更囊括了今季三冠大賽全數三項一級賽的冠軍，分別是董事盃（1600米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及渣打冠軍暨遮打盃（2400米），成為繼「翠河」（1993/1994年度馬季）及「遨遊氣泡」（2024/2025年度馬季）後香港歷來第三匹三冠王。

與「嘉應高昇」一樣，「浪漫勇士」今季五勝一級賽，並把其保持的全球累積總獎金紀錄推高至逾二億八千八百七十四萬港元。憑藉如此非凡成就，「浪漫勇士」連續第五年榮膺最佳中距離馬，同時獲封本年度馬季最佳長途馬。此外，牠在一級賽董事盃（1600米）以凌厲姿態奪魁，因此獲選為本年度最佳一哩馬。