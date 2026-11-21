樂施會毅行者2026由周五（20日）起一連三日舉行，藝人周潤發今日（21日）率領一眾跑友出戰新增的「樂施會50周年限定版」20公里賽事，並以6小時23分的成績順利完成。

發哥賽後表示20公里賽「非常好玩」，沿途大吃朱古力及穀物能量波補充體力，惟大帽山下山路段長達7至8公里，不斷落斜對膝蓋頗為吃力。被問到下次會否挑戰100公里正式賽事，他則指「千祈唔好咁搞」，又指100公里賽事「辛苦到不得了」。



毅行者2026由11月20日起一連三日舉行，藝人周潤發在11月21日率領一眾戰友出戰新增的「樂施會50周年限定版」20公里賽事。（毅行者提供圖片）

周潤發與一班戰友挑戰樂施毅行者新增的20公里賽事，以6小時23分完成。（楊宇翹攝）

周潤發率領黃浩然、蔡一智等跑友出戰毅行者20公里賽事

樂施會毅行者由周五（20日）起一連三日舉行，今年首度舉行20公里賽事，起點為大帽山扶輪公園停車場，終點為屯門哈羅香港國際學校，參賽者需由4人組成一隊，並在8小時內完成指定路線。

藝人周潤發今日率領「樂施大使」黃浩然、草蜢成員蔡一智等跑友組隊出戰，最終隊伍以6小時23分順利完成賽事。

毅行者2026由11月20日起一連三日舉行，藝人周潤發在11月21日率領一眾戰友出戰新增的「樂施會50周年限定版」20公里賽事。（毅行者提供圖片）

沿途大吃朱古力及穀物能量波補充體力

周潤發在賽事後表示，20公里賽事非常好玩，隊伍未有任何比賽策略，從頭到尾僅「喺度食、喺度吹水」，沿途大吃朱古力及穀物能量波補充體力。不過他表示，大帽山下山路段長達7至8公里，不斷落斜對膝蓋頗為吃力，並笑言今次是樂施會50周年限定版，因此才特意組隊參與。

周潤發與一班戰友挑戰樂施毅行者2026 20公里賽事，以6個多小時完成。（楊宇翹攝）

日後會挑戰100公里？周潤發︰千祈唔好咁搞！

周潤發讚揚今日天公造美，天氣十分舒服。至於日後會否挑戰100公里的正式賽事，他說︰「千祈唔好咁搞！我𠵱家兩個骹都行到甩晒！」

周潤發又指，毅行者與練習馬拉松不同︰「我哋半馬最好係2小時24分，𠵱家要成6個鐘，多成幾個鐘，辛苦到不得了。」

毅行者2026昨日起一連三日舉行，藝人周潤發今（21日）率領一眾戰友出戰新增的「樂施會50周年限定版」20公里賽事。（毅行者提供圖片）

一連三日毅行者有近4800名健兒參與

今屆毅行者有近4,800名健兒、合共接近1,200支隊伍報名參與，並得到近3,000名義工及 18個贊助單位的支持。樂施毅行者是本港最大型的遠足籌款活動之一，籌得款項將全數用於樂施會的扶貧發展、救災及倡議工作，包括支援受極端天氣影響的本地基層及各地災民。