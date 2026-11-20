一年一度的體壇盛事《樂施毅行者》今日（11月20日）正式鳴槍開跑，一眾參加者由西貢北潭涌浩浩蕩蕩出發，以屯門哈羅香港國際學校為終點，挑戰全長100公里的極限路程！今年獲委任為「樂施大使」的藝人吳業坤（坤哥）再次身體力行，第三度與好兄弟伍富橋（Alvin）拍檔組隊出戰，兩人在起跑前更齊心將目標鎖定於「30小時內完賽」。

一年一度的體壇盛事《樂施毅行者》今日（11月20日）正式鳴槍開跑。（公關提供）

黃浩然和吳業坤擔任起步跑儀式嘉賓，而吳業坤、方紹聰（奶仔）和伍富橋及隊友則組隊參加100km毅行者賽事。（公關提供）

吳業坤伍富橋再戰毅行者

為求打破紀錄，兩人今年一改作風決定大幅縮減支援團隊（Support Team），坤哥大爆往年未能於30小時內衝線，全因支援太過強大：「我哋對上嗰幾次啲Support Team太強大呀、太嘥時間，如果唔係我哋應該係30個鐘之內。」因此今年兩人狠下心腸「斷捨離」，只安排親友在屯門終點等候，並相約完賽後先到附近的黃金海岸飲杯慶祝再回家，同時強調參與其中的意義遠大於比賽成績。伍富橋對此亦深表認同，直言停站太久會徹底打亂節奏，並透露太太今日留在家中照顧初生兒子，未能親身到場支持。

吳業坤伍富橋三戰100公里毅行者，相約完賽黃金海岸飲杯慶祝！（公關提供）

坤哥賽前不幸「拗柴」 伍富橋自嘲靠「考天才波」

談及賽前備戰情況，坤哥透露出發前不幸「拗柴」導致訓練量嚴重不足，不過曾於上屆行完毅行翌日仍照跑10公里的他依然自信爆棚，笑言「已經冇嘢難到我」！他又慶幸本月因拍攝新歌MV成功減去4公斤，相比起對上一次以約80公斤體重出戰，今次減磅已屬「超額完成」。隊友伍富橋亦鬼馬笑言團隊今次全靠「考天才波」，單靠實戰練習，今年賽前僅跑過一次越野馬拉松作為唯一一次長課，更形容坤哥臨陣「拗柴」簡直是禍不單行，一度令全隊相當擔心，幸好對方極速康復順利踏上起跑線。面對今日氣溫驟降，經歷過2024年惡劣雨戰的坤哥表示今年天氣已好得多，昨晚睇完天氣報告後更即刻購入滑雪用內衣打底；而先後經歷過「熱、雨、凍」三種極端天氣的伍富橋則擔心山上氣溫更低，已特意多帶禦寒衣物保暖。

坤哥透露出發前曾不幸「拗柴」。（公關提供）

伍富橋笑言團隊今次全靠「考天才波」。（公關提供）

坤哥All in音樂拒生足球隊 伍富橋不捨初生兒成動力

眼見拍檔已組織幸福三人家庭，坤哥被問及造人大計時，坦言目前已將所有積蓄投放在音樂事業上：「我要令到如果要生，我都要有多啲經濟能力去令到佢過得好好。」對於被起哄生夠一隊足球隊，他即連忙耍手擰頭，強調「一個就夠晒數」，現階段會先專注拼搏事業。反觀剛榮升人父的伍富橋則父愛爆棚，直言今次是兒子出世後兩人分開最長的時間，臨出門前特意躡手躡腳走進睡房看望熟睡中的愛兒：「唔敢抱佢起嚟喇，費事嘈醒佢，有望咗一陣，叫佢等爸爸返嚟！」他又形容愛兒正是加速衝向終點的最大原動力，一想起囝囝便會忍不住「行快兩步」；至於囝囝會否現身終點打氣，他無奈笑指仍是未知數：「因為要解決換片嘅問題，終點冇位換片好大鑊㗎！」

坤哥儲錢搞音樂生B「一對一」 。（公關提供）

坤哥預告明年1月出新歌2月開騷

除了挑戰體能極限，工作排得密密麻麻的坤哥亦透露，完成100公里毅行者後將緊接於周日（22日）為足球聯賽活動獻唱，下周六（28日）更會北上佛山舉行演唱會，為其十週年巡演畫上圓滿句號。此外，他更預告明年將開啟音樂事業全新章節，除了自組音樂公司及廠牌，以自資形式全權擁有作品版權外，更計劃於明年1月強勢推出新歌，並預告明年2月會在香港舉行近距離小型音樂會與一眾樂迷「打招呼」，事業版圖相當進取！