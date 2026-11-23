政府向立法會發展事務委員會提交文件，提出修訂《建築物條例》及成立樓宇維修支援及服務局的建議，相關議題將於星期二會議討論。發展局常任秘書長何珮玲今日（23日）表示，吸取宏福苑火災事件等教訓，當局建議將大型樓宇維修工程從現行「小型工程」抽離，獨立列為新工程類別以加強監管，罰則亦與新建工程看齊。她指出，大型維修的審批時間預計較以往長，期望屋宇署可在承建商交齊文件後45日內完成審批；若相關專業人士或承建商干犯圍標等嚴重罪行，將會被直接除名，毋須經過任何紀律聆訊。



發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何珮玲在港台節目《千禧年代》指，現行制度下大型樓宇維修主要歸類為小型工程，但考慮到施工期間仍有居民居住，風險極高，故有必要改革。在新建議下，四層或以上樓宇進行覆蓋任何立面整個闊度至少四層的棚架工程等大型維修，開工前必須向屋宇署提交圖則及監工計劃書，交代工程是否分期進行、如何確保逃生通道暢通、棚架及棚網物料標準等臨時保護措施，經屋宇署諮詢消防處並獲許可後方可動工。罰則方面亦大幅提高，若未按已批圖則施工，最高罰款將由現時50萬元增至100萬元，監禁刑期則由1.5年倍增至3年。

對於業界關注審批程序會否拖慢工程進度，何珮玲指，要求遞交圖則是希望專業人士有清晰的思考過程，規劃分階段施工及消防安全安排，這對工程至關重要。屋宇署內部討論後，期望在交齊文件後的45日內完成審批，大型維修的審批時間預計較以往長。至於施工期間若需修改計劃，她解釋現行制度容許因應實際情況作非大幅度改動，雖未必在法例上寫得太具體，但當局會在法例以外為專業人士提供參考指引，列舉需要重新申報的大改動例子。

2026年11月16日，宏福苑大火發生將近一年。（資料圖申／吳美松攝）

對於事前準備工夫增加會否拉長整個維修周期，何珮玲認為，要求業界在事前提交圖則及監督計劃，有助專業人士清晰思考工程規模、是否需要分階段施工及如何確保消防安全等關鍵環節，是值得花時間審慎處理的步驟。同時，隨着工程要求增加及監工專業人員升格，業界或關注成本會否上升，何珮玲指，加強監管要求在某程度上或會增加費用，因此當局在設計制度時希望引入元素促進市場競爭，令價格維持在合理水平，例如早前邀請業界參與三張預審名單申請時，對專業人士及承建商的過往項目要求採取較寬鬆態度，鼓勵具相近經驗者參與，增加市場競爭。

在樓宇維修支援及服務局的架構與運作方面，何珮玲透露，當局下個月將展開招標，聘請定期合約驗樓顧問，把全港劃分為15個區域，每區聘請一間驗樓顧問公司負責該區有需要驗樓並參與服務局的項目，讓顧問公司掌握未來數年穩定商機，從而願意投資並提供更具競爭力的價格。此外，修例亦建議分拆驗樓與監工職能，同一項工程不可由同一人或公司同時負責驗樓及監工，並要求承建商在施工過程避免分判，以減低低價搶標後再透過後續工程合謀抬價的風險，同時會設有利益申報及主動抽查機制，並與廉政公署及警方等執法機構保持互動。

至於收費與資助安排，何珮玲表示，新成立的樓宇維修支援及服務局提供的服務較以往「招標妥」更全面、更深入，成本價必然高於以往，但具體收費仍視乎最終服務細節。當局計劃沿用「樓宇更新大行動」及市建局的做法，以樓宇差餉租值作準則，全港約八成住宅樓宇的樓齡達30年或以上，當局會善用現有及新增撥款，在租值較低的八成業主層面提供資助，租值較高的兩成業主則傾向由業主自付。她又提到，宏福苑事件後有3.13億元用於為業主提供全新支援服務費用的寬減資助，並強調希望在定價時平衡各方考慮，吸引更多業主使用服務。

2016年市建局推出「招標妥」，提供獨立估價及電子招標，隱藏投標者身分以防承建商私下互通消息。（資料圖片）

談及理順處理僭建物的政策，何珮玲指出，截至去年9月，逾期未遵辦的清拆令涉及68,800個，當中約64,000多個涉及僭建物，不少屬較輕微個案，例如晾衫架或舊式樓宇窗台的小型簷篷，而部分則屬嚴重個案，如紅磡半見地庫或泳池僭建、圍封天台等。她認為數量龐大，資源應集中打擊嚴重及危害公眾或消防安全的僭建物，輕微個案若尺寸不大、離地不高且經評估安全，可直接納入指定豁免工程類別，不再視作僭建物；若尺寸或高度較大，則可透過檢核計劃由專業人士或承建商確認安全。

何珮玲續指，針對嚴重僭建物，當局會引入定額罰款，並就四類指名嚴重僭建物訂立清晰標準，包括圍封天台超過30平方米、僭建高逾1.5米的地庫或泳池、打通主力牆，以及移除或改動逃生途徑或消防設施等，違例者若不理會清拆令，先處以定額罰款，其後可提出檢控並加重罰則。此外，修例亦建議引入新的罪行，針對條例生效一年後購入物業而涉及指名嚴重僭建物的新業主，設有一定寬限期及承諾機制，以遏止市場上「冇價冇市」或高價放售嚴重僭建單位的現象，同時保障短暫管有物業或重建後重新購入物業的發展商及業主。