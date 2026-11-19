名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（15日）在高等法院續審。鄺港傑自辯時解釋蔡與譚方駿成婚原因時指：「其實Christopher（譚方駿）本身係鍾意我嘅。」



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

譚方駿。(朱棨新攝)

蔡天鳳。（網上圖片)

指譚曾買米線向鄺示愛

鄺港智指，和蔡天鳳在離婚後仍有性關係。鄺港智解釋蔡與譚成婚原因時又說：其實Christopher（譚方駿）本身係鍾意我嘅。但係佢屋企人都想要啲小朋友，我哋就3個一起咁樣囉，佢屋企人就唔介意嘅。」鄺又指：「佢買碗米線嚟同我示愛都試過啦。」他又稱住黃埔花園時，譚會每天來探訪鄺港智。

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