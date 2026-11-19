名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，鄺港智之前提及被蔡發現交了女友後，便與女友Ivy分手，之後被迫回港湊仔。



鄺港智又稱二人有十多年感情，是「老夫老妻」，沒有仇恨，謀財害命的計劃根本無可能。法官祁彥輝即問鄺所指多年感情的對象，是指蔡還是譚方駿，鄺即澄清是蔡。

鄺港智又形容蔡的性格剛烈，他習慣了被罵，形容蔡似Angry bird，法官一度不知甚麼是Angry bird，律師們即用平板搜尋向法官展示。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智自辯時大爆與蔡天鳳及譚方駿的三角關係。(資料圖片)

鄺港智形容蔡天鳳（Abby）性格剛烈，似Angry Bird。（IG：@xxabbyc）

鄺港智提到多年感情的對象時，法官都不禁問鄺指的是蔡還是譚方駿(圖)。(朱棨新攝)

鄺港智指蔡的錢是他賺的

鄺港智稱，他回港後沒工作，但強調他有錢及有積蓄，他此前一直有匯錢給蔡，並說：「我要錢，我就同Abby攞。」安華暉指，控方曾指鄺似海綿那樣吸蔡的錢，問鄺怎看。鄺說，錢是他賺的，但他與蔡共同擁有。

形容與蔡是老夫老妻

鄺續指，他對蔡從來沒有仇恨，他們10多年感情，算「老夫老妻」，法官祁彥輝問，他是與誰的十多年感情，與蔡？抑或譚？鄺回應：「我同Abby老啲囉。」語畢旁聽席傳來陣陣笑聲。

慣了遭蔡罵 不被罵不慣

鄺又指，他慣了被蔡罵，更指：「佢唔鬧，我唔慣。」他旋即又指自己不是「M底嗰隻，但係就習慣咗」。法庭傳譯直譯為「M base」，法官表示不解。安華暉澄清是「Masochism（受虐）」的意思，鄺掩嘴笑。

認為三人間無存在妒忌

安華暉問，鄺、蔡、譚3人之間有無存在妒忌？鄺答沒有：「咁我可能有吸引力啲，我諗佢應該冇問題㗎，我諗佢都好鍾意我。」

形容蔡似Angry bird

鄺主動形容蔡的性格，指蔡比較剛烈少少，火爆少少：「佢好容易嬲嘅，0到100咁樣，唔會有中間嘅。」又形容蔡「好似angry bird」；他則比較柔和。鄺表示，謀財害命的計劃：「根本就唔可能。」

主控即用平板向法官展示甚麼是Angry bird

鄺港智庭上講及Angry bird時，法官庭上一度表示不明白是什麼，鄺球的代表大律師戴偉奧指是卡通角色，代表控方的資深大律師郭莎樂則用平板電腦展示Angry bird。

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