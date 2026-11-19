蔡天鳳案｜鄺港智形容譚方駿不是朋友而是家人 曾三人同睡一床
撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，鄺港智提及與譚方駿真正喜歡的人是他，又透露他在內地時，譚與蔡到內地探他時，三人曾同睡一床。
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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
指譚不是朋友而是家人
鄺港智續指，他的兒子出生後，譚方駿便是兒子的契爺。鄺當時仍在港：「佢（譚方駿）都想我哋3個一齊生活嘅。」鄺又稱，蔡多番前往內地探望鄺，次數「至少10次8次」，譚方駿也有前來探望。被問及和譚是否朋友，鄺回應：「唔應該用朋友形容，應該用家人。」
曾三人同床而睡
他續稱，蔡和譚曾前住到海南島海口市探望他，當時三人在同一張床入睡。此外，蔡曾帶同子女，和譚一同到廣州探望鄺。當時鄺居住文華東方酒店，所有人都居於同一房間。
案發前仍與蔡保持愛情關係
就鄺港傑供稱，蔡和鄺港智親近，兩人曾親吻，鄺庭上回應：「好正常啫。」法官即補充，其代表大律師提問及有感情、愛情的親吻，鄺回應：「係呀，正常囉。」被問及他所講的正常，是指兩人的行為正常？鄺稱是，亦指此事發生在蔡和譚婚後。安華暉追問，鄺和蔡至2023年2月時仍有「愛情嘅親密」，鄺回應：「可以咁講，係呀。」
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