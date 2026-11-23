國際刑警組織第94屆全體大會下周一（30日）起，一連四日在灣仔會展舉行，預計逾千人參與，包括來自196個成員國的警隊首長及政府高層出席。警方今日（23日）宣布，將於下周一凌晨零時01分起至12月3日下午5時，在全港實施海陸空管制措施，包括設立覆蓋全港的臨時限飛區、劃定會展對開維港限制區及封閉灣仔北半島一帶。



國際刑警組織第94屆全體大會下周一（30日）起，一連四日在灣仔會展舉行，會議期間，警方將於11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時，在全港實施海陸空管制措施。（警方提供）

國際刑警組織第94屆全體大會下周一（30日）起，一連四日在灣仔會展舉行，會議期間，警方將於11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時，在全港實施海陸空管制措施。（警方提供）

預計逾千人參與 探討全港安全議題與警務工作

國際刑警組織第94屆全體大會下周一起，一連四日在灣仔會展舉行。警方行動部總警司王智榮表示，預計有超過1,000名參加者出席，包括來自196個成員國的警隊首長及政府高層，一同探討全球安全議題與警務工作。國家曾三度成功申辦該項每年一度的全體大會，前兩次在北京舉行，今屆則由香港特區政府籌辦。

11.30起全港實施海陸空管制措施

王智榮指，警方已按風險評估及活動安排制定行動計劃，目標是保障場地及與會者安全、營造有利交流的環境與氣氛，同時將對市民日常出行的影響減至最低。會議期間，當局將於11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時，在全港實施海陸空管制措施。

警方行動部總警司王智榮指，警方已按風險評估及活動安排制定行動計劃，將對市民日常出行的影響減至最低。（警方提供）

全港陸地及水域設立臨時限飛區

在空域管制方面，警方將於上述時段在全港陸地及水域設立臨時限飛區，管制小型無人機、小型飛機、直升機、滑翔傘、飛艇、風箏及大量放飛氣球等飛行活動，民航機服務則不受影響。

警方強調，未獲特別批准在指定時段及範圍內放飛均屬違法，可判罰款甚至監禁，放風箏亦屬違法行為，個別案件則由法庭裁定。民航處將透過航空資料公告補編、新聞稿及刊憲公布詳情，小型無人機資料亦會上載至「SUA一站式」電子平台；警方又提及，早前深圳舉行APEC非正式領導人會議期間，新界北部附近設禁飛區，警方曾以保安理由嚴厲執法並拘捕五人。

國際刑警組織第94屆全體大會下周一（30日）起，一連四日在灣仔會展舉行，會議期間，警方將於11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時，在全港實施海陸空管制措施。（警方提供）

會展對開維港部分水域成限制區

海上管制方面，11月30日零時01分至12月3日下午5時，會展對開維港部分水域將劃為限制區，非獲特別許可船隻不得進入，警方與海事處會巡邏及指揮海上交通。會展中心一號及二號台階、灣仔繞道第四台階等登岸設施會暫時封閉。

水上的士只往返尖東及中環

灣仔會展碼頭停用期間，水上的士只往返尖東及中環，不停灣仔會展碼頭，乘客可在中環九號碼頭上落船，其他渡輪服務不受影響。警方也呼籲船東及船長須預先安排航程，切勿在封閉水域上落客。

海濱花園及金紫荊廣場封閉

至於陸路及行人管制，11月30日零時01分至12月3日下午5時，龍和道行人路以北的灣仔北半島一帶會封閉，由灣仔臨時碼頭延伸至灣仔北海濱，海濱花園及金紫荊廣場均會關閉。

行人由金鐘往東可經龍合街及匯爾道前往灣仔碼頭或會展站；由灣仔碼頭或會展站往東則可經紅興道、會意道及龍柏街前往灣仔東面。

灣仔北道路管制 警：會協調監察路面情況

道路封閉及改道亦於同一時段實施，博覽道、博覽道中、博覽道東及中環灣仔繞道東行往灣仔北的支路會封閉。龍和道東行車輛不能轉入博覽道；龍合街東行往會展方向車輛須右轉入龍和道東行；菲林明道東行車輛須右轉入紅興道東行。

由中環干諾道中天橋前往灣仔北須改經分域街、耀星街及龍和道東行；由中環干諾道中前往灣仔北須改經夏慤道及告士打道東行。另外，11月29日晚上10時至12月3日下午5時，龍匯道及運盛街所有泊車位，以及龍合街與會議道的旅遊巴泊車位會停用。

國際刑警組織第94屆全體大會下周一（30日）起，一連四日在灣仔會展舉行，會議期間，警方將於11月30日凌晨零時01分至12月3日下午5時，在全港實施海陸空管制措施。（警方提供）

警方預計愛丁堡廣場、干諾道中、龍和道及紅興道一帶交通會較繁忙，五條巴士路線將受影響，封路區內巴士站會遷往附近地點，警方會與運輸署等部門協調監察及疏導交通。

警方呼籲市民盡早計劃行程、預留充裕時間及盡量乘搭公共交通工具，避免駕車前往灣仔一帶，並可查閱運輸署交通通告、「香港出行易」應用程式及公共交通營辦商手機程式。同時，警方呼籲旅遊業界妥善安排行程，切勿安排旅客前往金紫荊廣場及會展海濱一帶，亦不要安排旅遊巴在封路範圍附近上落客或停泊。