旅發局會展設旅客諮詢中心　提升會展旅客訪港體驗

香港旅遊發展局位於灣仔香港會議展覽中心的全新旅客諮詢中心周三（11日）正式啟用，亦是旅發局首個在香港主要會議展覽場地專為會展旅客而設的旅客諮詢中心。中心設於會展港灣道入口正門，每日上午8時至晚上7時開放。



旅發局於灣仔會展開設的旅客諮詢中心，已於2026年2月11日正式啟用。(旅發局提供圖片)

旅發局總幹事劉鎮漢表示，旅發局全新會展旅客諮詢中心啟用之際，正值全球加密貨幣暨Web 3旗艦級會議「Consensus香港大會2026」舉行，局方希望透過旅遊諮詢服務，協助會展旅客參與商務行程的同時，也探索香港多元化的旅遊魅力，提升他們的訪港體驗。

旅發局指出，全新旅客諮詢中心設置自助服務站，展示最新旅遊資訊，涵蓋大型盛事、節日慶典、旅發局主題推廣項目等，亦提供住宿、交通等實用旅遊指南。每逢大型會展活動舉行期間，旅發局工作人員亦會於中心為到訪會展旅客提供即時旅遊諮詢服務，例如介紹香港景點、焦點盛事，以及行程規劃等。