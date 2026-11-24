名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月23日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智第三天出庭自辯。他在盤問下重申，直至2023年仍與蔡天鳳維持性關係，並指蔡的現任丈夫譚方駿「可能一直都知囉」且未有反對，同意三人家庭關係奇怪，身處「complicated（複雜）」家庭，並否認與譚方駿是性伴侶。他曾不想回應譚的性取向，惟最終稱譚「九成」屬同性戀、「鍾意男嘅多啲」。



此外，鄺港智反駁首被告一方指控其「火遮眼」在車上殺蔡，稱被蔡罵了10年已習慣並視為「情趣」，更爆出胞兄曾偷拍父親與情婦「除晒衫跳舞」的對話片傳給家人取笑。



蔡天鳳。（Abby Choi IG)

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

鄺港智上周五（20日）作供指，蔡天鳳於案發日在七人車上斥責鄺球「臨老入花叢」、「60幾歲仲喺度溝骨妹」，並要求到大美督會合鄺球「講清楚」；兩兄弟落車抽煙後折返，見鄺球坐在車內、蔡倒臥地上，他事後透過報道才得悉蔡被分屍。

蔡天鳳案，鄺港傑辯方代表大律師 Trevor Beel 。（方承恩攝）

認與蔡天鳳至2023年仍有性關係 指譚方駿知情無反對

鄺港智昨日第三天作供，繼續接受代表首被告鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問。辯方指出，鄺港智當年因盜竊案被捕，鄺港傑尚未在美國畢業便需賣車回港照顧家庭；鄺港智表示不知道胞兄何時畢業，但同意胞兄返港前，在當地出售一部寶馬汽車。

Trevor Beel 稱鄺港傑在港照顧家庭及兩名侄兒女，把家庭放在第一位，甚至看得比自己需要更重，鄺港智回應：「因為呢件事，係」。

譚方駿。(朱棨新攝)

Trevor Beel 續問及鄺港智、蔡天鳳與譚方駿三人的關係。鄺港智在盤問時同意蔡是其初戀，但蔡與他拍拖前曾有一名男友。被問及蔡與鄺是否在2023年時仍有性關係，鄺港智確認「是」。

被追問譚方駿是否知悉兩人一直有性關係，鄺回應：「即係可能一直都知囉」，並指譚沒有反對，重申譚一直有「三個人一齊」的心意。Trevor Beel 追問鄺港智與譚方駿是否性伴侶，鄺港智在庭上予以否認。對於辯方指此家庭關係奇怪，鄺港智同意，但重申：「我在一個 complicated 屋企，在一個 complicated 關係」。

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）。(方承恩攝)

稱不想回應譚性取向免被「食花生」 終回應指譚「九成同性戀」

代表次被告鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）其後展開盤問，指出自鄺港智認識蔡天鳳直至被捕，鄺一直是蔡的主要喜歡對象，鄺港智表示同意。被追問蔡是否關心鄺而不關心現任丈夫譚方駿，鄺回應：「唔好咁講，大家都好好囉」。

被問及蔡與譚是否有性關係，鄺稱：「呢個你要問佢㗎嘛，你之前唔問」；戴奧偉進一步追問據鄺所知譚喜歡男性、女性抑或兩者皆喜歡，鄺一度表示不想回答，指「俾人食花生咁無必要啦」，隨後稱：「鍾意男嘅多啲囉」。

被問及是否同意譚屬同性戀，鄺回應：「九成囉，未必百分百嘅，你應該問佢㗎嘛，點解問我呢啲問題呢？」

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

形容蔡與女友人Ava屬「塑料姊妹」 暫委法官不明白何意

鄺港智在接受首被告鄺港傑的代表大律師 Trevor Beel 盤問時指，蔡天鳳在案發日登上涉案七人車後，曾透露之後要去「high tea」，但不記得蔡有否提及是約見女友人 Ava。

Trevor Beel 問他是否知道蔡與 Ava 為好友，鄺港智回應：「塑料姊妹咁算唔算 Friend？塑料姊妹啊，算唔算係姊妹？」暫委法官一度不明白「塑料姊妹」的意思，控方解釋指表面是好友但私底下不是。鄺港智補充指，「塑料姊妹」並非暗地裡是敵人，而是指兩人的友誼流於表面。至於辯方指蔡未有取消餐廳訂枱，鄺回應沒有留意。

被告鄺球（蔡天鳳前家翁）

稱鄺球說不准見孫便不配合其他事 鄺港智強調包括賣加多利山物業

針對鄺港智早前供稱，曾聽父親鄺球說，若不准見孫兒便會「不配合其他事情」，Trevor Beel 質疑，農曆新年帶孫兒遊玩一事已過了一段日子，指蔡並無在車程中重提該事。鄺港智否認，稱蔡時常提起，並指鄺球所指的「其他事」包括出售加多利山物業及孫兒事宜，「佢可以照夾硬嚟見啲孫」，反駁辯方指鄺球自2022年中，已無去加多利山，無法見孫的說法，稱「錯喇，補習嗰啲都可以」。

辯方又指，鄺球從無表示過他會不配合售樓的事，鄺港智反駁，鄺球在首次簽授權書時已不配合。辯方質疑鄺球已簽署賣樓授權書，問他還可以如何不配合。鄺指「我唔知佢可以點樣，可以取消又得，之後啲操作唔配合又得」，強調鄺球曾稱可取消授權，惟忘記何時提起。鄺港智指，即使他當時沒有道明鄺球會在何事上不配合，但指蔡「知㗎嘛，使乜解釋啫」，「佢梗係知可以取消（授權）㗎」。

對於辯方指控其有關鄺球威脅不合作的說法屬「一派胡言」及捏造證供，鄺港智一概否認。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

爆胞兄曾偷錄父與情婦對話及影片 涉情婦裸舞誘鄺球

Trevor Beel 又問及鄺港智何時得悉鄺球有情婦。鄺港智指是由胞兄鄺港傑告知，聲稱胞兄曾偷看父親手機，並錄下鄺球與情婦的對話及影片，內容是該情婦「除晒衫跳舞，好似色誘我老豆嗰啲」，而鄺球在對話中稱「好似睇緊表演」；鄺港智指胞兄將對話「錄低晒畀全家人睇」、「錄啲佢哋啲對話，畀我哋笑」，但沒有傳給母親李瑞香。

Trevor Beel 指出，實情是鄺球誤將發給情婦的訊息傳給鄺港傑，鄺港智隨即指「呢個人係我」，解釋是他收到父親誤發訊息，並稱呼他為「阿容」。

面對辯方指他捏造供詞，鄺港智反駁：「佢個電話喺度，你睇下有冇，如果佢 del (意指delete刪除)咗，我電話都可能有。你係咪想睇定點？」

鄺港智又指，片段提及該女子從事按摩，暫委法官問及與鄺球同到凱旋門的女子是否與蔡口中「臨老入花叢」所指為同一人，鄺確認是同一人；對於辯方指他虛構蔡在車上痛罵鄺球「媾骨妹」的供詞，鄺予以否認。

涉案七人車。

否認被蔡罵至「火遮眼」行兇 稱被罵十年已習慣屬「情趣」

就鄺港智上周二供稱，蔡曾在涉案七人車表示「真係呢世都唔可以俾佢（鄺球）見啲仔女，陣間教到我個仔又溝骨妹，教到我個女又做骨妹，就仆街喇」，Beel指鄺港智虛構此方面的證供，鄺庭上否認。

Trevor Beel 又指出，鄺港智在七人車上遭蔡天鳳責罵至情緒失控，「火遮眼」殺死了蔡天鳳，胞兄之後找鄺球會合，而鄺球為了保護幼子才替其「執手尾」。鄺港智對此予以否認，表示蔡當時沒有罵他，「惡唔惡你自己衡量」，更反問辯方：「話無X用咁，算唔算鬧呀？」，並稱自己被蔡罵了10年早已習慣，認為這屬於「情趣」。

Trevor Beel 續指，鄺港智在殺死心愛的人後，發現為時已晚，失控痛哭，而鄺港傑之所以很遲才致電李瑞香接蔡的女兒放學，正是因為鄺港智的行為令眾人驚惶失措；辯方更直斥鄺港智為人自私、不敢承擔殺害蔡的責任，唯一做的事就是說謊，並將所有罪責推卸給父親鄺球，且利用胞兄寫給他的信件綵排及反咬胞兄，而信中內容屬虛構。鄺港智對上述指控一律不同意，並堅稱胞兄寫信只是將「佢記得嘅嘢寫畀我」。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港智作供一文看清

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