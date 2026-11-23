蔡天鳳案｜鄺港智指兄曾分享父情婦裸舞片 鄺球亦曾錯發情婦訊息

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(23日）在高等法院續審，第三被告鄺港智接受盤問時，又透露他從其兄長獲知父親鄺球有情婦。

鄺港智指，其兄曾偷錄父親鄺球與情婦的對話和影片，當中包括父的情婦無穿衣服的跳舞片，他指其兄錄下片段並發給全家，讓大家一同笑。代表其兄的律師卻指，其父曾錯發訊息給其兄，鄺港智即澄清，收到父錯發訊息的人是他，並指其父在該訊息中稱他為「阿容」。他又稱，從影片知父的情婦做按摩，並稱電話內應仍有該些片。

律師續指，鄺港智上周指蔡案發當日在車上的一番話中，曾提「骨妹」與鄺球純屬謊言，鄺港智不同意說法。

薄扶林七旬婦斑馬線捱客貨車撞 飛彈倒地昏迷危殆 留醫6日不治

薄扶林置富道發生致命交通意外。上周一（16日）上午8時許，一名73歲婦人遭一輛客貨車撞倒，當場昏迷。救援人員接報趕至現場，將傷者送往瑪麗醫院搶救，情況一直危殆。老婦在醫院留醫6日，延至昨日（21日/星期六）晚上10時57分，由醫護人員證實不治。警方正調查意外成因。

淺水灣泳灘遊人餵鴿、捉鴿影相 網轟：有冇受過公民教育？

網上今午（21日）流傳一段攝於淺水灣泳灘的影片，可見有遊人公然餵飼白鴿，惹來鴿群聚集；更有男童捉拿白鴿後興奮拍照，事後拋高放雀，過程中白鴿拍翼掙扎，不少羽毛掉落。

影片引起網民撻伐，不少人批評片中人的行徑：「有冇受過公民教育？」、「呢D（啲）人真係好好好好好討厭」；亦有人可憐被捉拿的白鴿：「心痛啲白鴿...俾人玩到甩曬毛」、「唉⋯⋯陰X功」。

｢300元你給我X一下｣女遊客遭上海司機性騷 翻譯後始知危險

一名在韓國發展的越南籍女網紅，早前獨自在上海旅遊乘坐「老頭車」（低速三輪或四輪電動車）前往旅館時，被男司機公然開黃腔性騷擾，內容包括「我本來想X你」、「摸一下奶子」。女事主當時聽不懂司機意思，直至回韓國後翻看影片並翻譯對話，方驚覺自己曾處於極度危險中，事件曝光後隨即引爆網民公憤。

寶勒巷車禍｜最新影片還原經過 7秒撞4人 女乘客急落車扶司機逃

尖沙咀寶勒巷昨午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機一度逃逸。警方事後拘捕38歲姓倪男子，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人死亡」。《香港01》再接獲多段意外發生前後的閉路電視片段，分別拍攝到涉案私家車在麼地道轉入赫德道，然後在赫德道撞到停在路邊的客貨車，繼而駛入寶勒巷，並失控衝上行人路的整個經過。

車Cam｜太古城5車衝斑馬線 途人讓路 Cam主停車批評：危險駕駛

Facebook群組「車cam L（香港群組）」前日（20日）流傳一段車Cam，長約20秒，現場是太古太豐路往太古城道方向、海天花園恒天閣對開斑馬線，當日中午12時許，左方有一名男途人撐傘準備前往對面行人路，但Cam車前方一輛客貨車和鄰線另一輛藍色私家車無視途人，沒有停車，繼續衝斑馬線，由於Cam車依例停車，所以男途人可以過馬路，同時揮手致謝，但鄰線再有一輛黑色私家車趁男途人尚未走近，「把握機會」照衝，後方一輛車隊的士「有樣學樣」，和男途人距離極近，男途人被迫停步，之後才繼續過馬路。

左方再有一名女途人撐傘準備過馬路，鄰線一輛電單車無視女途人，鐵騎士見到男途人走上對面行人路後，繼續開車，Cam主繼續停車，女途人揮手致謝後過馬路，Cam主批評「危險駕駛」。事件中，無人受傷。

荃灣大壩街爆鹹水管 水柱一度激噴3層樓高 水務署急關掣

今日（23日）清晨5時，警方接獲有人報案，指荃灣大壩街23至24號對開位置爆鹹水管，警方接報到場，其後水務署人員奉召到場處理並閂掣。據了解，上址一度噴出約3層樓高的水柱，影響交通。

紐時：美政府監控黃樂逾1年 與黃仁勳秘戀期間密聯中國國安官員

《紐約時報》11月22日引述多名知悉美國情報報告的人士透露，美國政府已持續超過一年監控中國女商人黃樂（Alice Huang）與中國國家安全部的聯繫。情報顯示，英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳緋聞對象黃樂，從2025年春季至今年秋季，持續與中國國安部一名情報官員保持聯繫，時間與兩人婚外情期間重疊。美國情報機關還掌握證據，顯示黃樂經常對外稱為「丈夫」的商業夥伴康偉（Kang Wei），也與中國國安部合作。