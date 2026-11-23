名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(23日）在高等法院續審，第三被告鄺港智接受盤問時，又透露他從其兄長獲知父親鄺球有情婦。



鄺港智指，其兄曾偷錄父親鄺球與情婦的對話和影片，當中包括父的情婦無穿衣服的跳舞片，他指其兄錄下片段並發給全家，讓大家一同笑。代表其兄的律師卻指，其父曾錯發訊息給其兄，鄺港智即澄清，收到父錯發訊息的人是他，並指其父在該訊息中稱他為「阿容」。他又稱，從影片知父的情婦做按摩，並稱電話內應仍有該些片。

律師續指，鄺港智上周指蔡案發當日在車上的一番話中，曾提「骨妹」與鄺球純屬謊言，鄺港智不同意說法。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智稱，他是從兄長得知其父有情婦。(資料圖片)

鄺港智指，其兄鄺港傑(圖)曾錄下其父與情婦的影片及對話，並傳給家人分享。(資料圖片)

律師指，因鄺球曾誤傳訊息，影片才落到其兄手上。(資料圖片)

胞兄曾錄下父與情婦對話給大家笑

代表其兄鄺港傑的大律師Trevor Beel又問，鄺港智是何時知其父鄺球有情婦，鄺港智稱是其兄告知他的。他指胞兄曾偷看父親的手機，並錄下鄺球與情婦的對話，當中包括其情婦的影片：「除晒衫跳舞，好似色誘我老豆嗰啲。」鄺球在對話中說：「好似睇緊表演。」胞兄將對話：「錄低晒畀全家人睇……錄啲佢地啲對話，畀我地笑。」但鄺港智指其兄沒有把對話傳給母親李瑞香。

父曾誤發訊息叫他阿容

Beel指，鄺港智的說法非事實，實情是鄺球本身想發予情婦的訊息，錯誤傳給鄺港傑，鄺港智隨即指：「呢個人係我。」並解釋是他收到鄺球誤發訊息，稱呼他為「阿容」。Beel指鄺港智捏造供詞。鄺港智反駁：「佢個電話喺度，你睇下有冇，如果佢del咗，我電話都可能有。你係咪想睇定點？」

片段提及該女子從事按摩

鄺港智又指，片段提及該女子從事按摩，他在案發後看過報道，確定此事。暫委法官問及，和鄺球一同到凱旋門的女子，是否和蔡稱「臨老入花叢」所指同一人，鄺港智確認是同一人。Beel續問，鄺港傑何時向蔡透露，鄺球的情婦是「骨妹」，鄺港智回應：「（鄺港傑）成日send畀我哋睇，咁我地咪知。」

律師指鄺港智因而在自辯時虛稱蔡天鳳提及鄺球與「骨妹」。（網上圖片)

律師指蔡提及骨妹的事屬虛構

就鄺港智上周稱，蔡曾在涉案七人車表示：「真係呢世都唔可以畀佢（鄺球）見啲仔女，陣間教到我個仔又溝骨妹，教到我個女又做骨妹，就仆街喇。」Beel指鄺港智虛構此方面的證供，鄺港智不同意。

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