廉政公署早前接獲貿發局轉介貪污投訴，調查後揭發41歲、貿發局時任人力資源經理廖綺瑩在招聘面試中隱瞞利益衝突，不申報33歲應徵者廖綺霖為其親妹，意圖欺騙貿發局，廖綺霖最終獲聘為貿發局時任活動策劃及客戶服務組助理經理。



廖綺瑩經審訊後被裁定兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；其親妹則被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，兩人今日(23日)在東區裁判法院被裁定罪名成立，案件押後至12月7日判刑。



廉政公署早前接獲貿發局轉介貪污投訴，調查後揭發41歲、貿發局時任人力資源經理廖綺瑩在招聘面試中隱瞞利益衝突，不申報33歲應徵者廖綺霖為其親妹，意圖欺騙貿發局，廖綺霖最終獲聘。(資料圖片)

案情透露，41歲貿發局時任人力資源經理廖綺瑩於2023年11月為活動策劃及客戶服務組助理經理一職進行招聘，其職責包括篩選應徵者的個人履歷表、安排面試、在面試中評分、商討薪酬待遇方案，以及向應徵者發出聘用書。

廖綺瑩是該項招聘其中一名面試官，而其33歲的親妹廖綺霖為其中一名應徵者。面試官及應徵者均須填寫相關表格，以申報任何利益衝突。

廉署調查發現，廖綺瑩於2023年11月底舉行面試當日，向貿發局虛假申報她並不認識廖綺霖，其後更在面試評分表上評核對方為合適受聘人選。廖綺霖最終獲發聘書，並於2024年1月入職貿發局。

案情又透露，兩名被告從來沒向貿發局申報其親姊妹關係，他們分別於2024年2月及3月向貿發局提交外間利益申報表，虛假申報沒有家庭成員或親屬在貿發局工作。

廉政公署早前接獲貿發局轉介貪污投訴，調查後揭發41歲、貿發局時任人力資源經理廖綺瑩在招聘面試中隱瞞利益衝突，不申報33歲應徵者廖綺霖為其親妹，意圖欺騙貿發局，廖綺霖最終獲聘。(資料圖片)

廖綺瑩經審訊後被裁定兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；其妹廖綺霖則被裁定一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立。裁判官朱文瀚將案件押後至12月7日判刑，以待索取二人的社會服務令報告，期間二人獲准保釋。

廉署建議公共機構為轄下公職人員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒他們如遇到利益衝突情況，需適時及如實向所屬機構作出申報，重申公職人員絕不可在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或其親友得益。