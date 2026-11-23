宏福苑大火獨立委員會點名房屋局獨立審查組（ICU）是政府當中最大失職部門，政府提出成立「公營房屋樓宇管制組」取代。政府表示，管制組已於今日（23日）正式成立，並已成立項目專隊，協助5個正進行大型維修工程的屋苑。



大埔宏福苑大火，造成168人成亡。（資料田片／夏家朗攝）

房屋局宣布，管制組已取代原有的ICU，以加強及聚焦規管所有房委會已出售或分拆出售的公共屋邨和資助出售屋苑及相關設施的現有樓宇及維修工程，並規管房委會正在興建的新公營房屋建築項目，以及沒有分拆出售的現有公共屋邨的相關工程。

管制組設有新發展工程分組和規管現有樓宇分組。就現有樓宇的大型維修工程，管制組將實行全新的監管制度，以每個屋苑的大型維修項目作為基礎，統籌和綜合處理有關屋苑維修工程的監管，從而改善整體工程項目統籌和溝通，以及處理和解決項目的風險問題。

管制組並已在規管現有樓宇分組下，成立項目專隊，協助五個正在進行大型維修工程的屋苑，並已為這些屋苑各安排一位聯絡專員。有關的聯絡專員已主動聯繫屋苑的業主立案法團，介紹管制組的職能及項目專隊可就其屋苑大型維修事宜提供的協助，並提供聯絡資料，以便法團日後直接溝通。

當局並指，管制組將繼續推行規管屋苑大型維修工程的改善措施，包括對大型屋苑維修工程作針對性監管；增設常規突擊巡查；加強監察註冊檢驗人員和註冊承建商的工作；善用科技打擊造假；建立跨部門協調和資訊互通機制；以及嚴格執行屋宇署消防安全預防措施的規定等。

至於ICU在今日（23日）之前所發出的文件，包括根據《建築物條例》所發出的命令及通知，仍然繼續生效；今日前已向ICU呈交的申請和舉報等，會由管制組繼續處理，申請者或舉報者無須再次向管制組提交文件。