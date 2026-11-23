政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊今（23日）宣布，成功打擊一個涉及黑社會勢力的圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，工程合約總額逾1.3億元，並成功阻止相關集團兩份價值約760萬元的樓宇維修合約。行動期間，廉政公署與警務處一共拘捕33人，包括11間承建商的21名董事及1名職員，以及4間工程公司的3名董事及2名職員，以及6名業主立案法團成員。當中部分人有黑社會背景。



廉政公署指，該圍標集團「處心積慮」，以蝕本價奪取顧問合約，顧問費僅佔工程費1%，遠較合理3%至4%低。競委會則指，該圍標集團除自設關卡排除外人，亦安排同黨作為「稻草人」，故意提交較低報價，再由顧問「主動」知會業主，以讓業主放下戒心，揀選報價更高的承建商。



政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊11月23日第二輪聯合行動舉行記者會。（林曉儀攝）

政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊11月23日第二輪聯合行動舉行記者會。（資料圖片/方承恩攝）

廉政公署執行處首長蔡樹強。（林曉儀攝）

廉政公署執行處首長蔡樹強指，涉案樓宇分佈在觀塘、黃大仙、深水埗、中西區、灣仔及東區。其中一座超過50年的單幢樓，工程維修費約為數百萬元，但該圍標集團收取的顧問費僅佔工程費用約1%，遠較合理3%至4%低，最終成功取得顧問合約。

大家可以想像得到，工程顧問用呢啲蝕本價入場，自然佢哋會用其他嘅方法賺返。呢啲方法可以係唔做嘢，所以冇成本，亦都可以係靠收取工程公司嘅回佣嚟補返。 廉政公署執行處首長蔡樹強談圍標集團手法

除此以外，該圍標集團亦訛稱大廈收到驗樓令，並且無按法例要求，通知所有業主開業主大會。業主大會期間，圍標集團安插在法團的成員聯同顧問公司，一同推薦集團心儀的承建商。蔡樹強指，圍標集團旨在於政府推出樓宇維修優化措施前，趕搭「尾班車」推工程上馬。他又指，顧問公司聘用的註冊檢驗人員，同時負責數十個工程，懷疑他們根本無履行註冊檢驗人員的職責，屋宇署已作跟進。

競委會行政總裁畢仲明。（林曉儀攝）

競委會行政總裁畢仲明則指，圍標集團涉嫌在七幢大廈的維修工程招標中，意圖以圍標、合謀定價、交換敏感資料等反競爭行為，操控投標結果，共涉及約5,000萬元工程合約。畢仲明指，圍標集團組織嚴密，行事非常隱蔽，骨幹成員會透過旗下承建商操控集團運作，包括向其他成員「吹雞」及派發俗稱「功課」的價格指示。過程中集團骨幹成員不會現身，會以暗號溝通，避免直接提及目標大廈的名稱，增加調查難度。

畢仲明並提到，圍標集團會自設關卡排除外人，挑選金額及關注度較低的項目，尤其是無參加市建局「招標妥」的項目。涉案的顧問公司會設置「預審機制」，看似有把關，實際上用以篩走不屬圍標集團的承建商。

另外，圍標集團會安排同黨上演「打稻草人」戲碼，利用業主傾向懷疑較低報價的心態，事先安排一間承建商故意提交較低報價作「稻草人」，並由顧問知會業主，該承建商在顧問的「黑名單」當中，「業主就會覺得『呢一個顧問做到嘢喎，幫我可以排除一啲壞分子』，所以放下戒心，去揀選報價更高嘅承建商。」