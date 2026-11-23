香港個人資料私隱專員公署憑打擊「起底」的工作表現，獲環球私隱議會頒發2026年全球私隱及資料保障監管機構「爭議解決及執法」大獎。個人資料私隱專員鍾麗玲對議會的肯定表示感謝，認為獎項肯定了香港在打擊非法「起底」行為方面的努力，並指公署將繼續採取果斷執法行動，加強保障市民的個人資料私隱。



私隱專員公署奪得全球「私隱及資料保障機構執法」大獎，圖為私隱專員鍾麗玲（左）與環球私隱議會主席Philippe DUFRESNE（右）。（個人資料私隱專員公署網頁）

力壓歐美非多個監管機構奪冠

環球私隱議會設立「爭議解決及執法」獎項，以表揚在執法、監管行動、調查、爭議解決及保障資料當事人權利方面有突出表現的私隱或資料保障監管機構。頒獎典禮於今年11月16日在比利時布魯塞爾舉行的第48屆環球私隱議會會議期間舉行。

是次入圍六強的機構除香港私隱專員公署外，亦包括加拿大聯邦及安大略省、愛爾蘭、肯尼亞以及意大利的相關監管機構。鍾麗玲對議會的肯定表示感謝，認為獎項肯定了香港在打擊非法「起底」行為方面的努力，並指公署將繼續採取果斷執法行動，加強保障市民的個人資料私隱。

私隱專員公署奪得全球「私隱及資料保障機構執法」大獎，圖為私隱專員鍾麗玲。（個人資料私隱專員公署網頁）

私隱專員公署奪得全球「私隱及資料保障機構執法」大獎，圖為私隱專員鍾麗玲（左二）、環球私隱議會主席Philippe DUFRESNE（左三），愛爾蘭資料保障機構主席Des HOGAN博士（右三），以及其他入圍機構代表。（個人資料私隱專員公署網頁）

鍾麗玲籲加強協作應對私隱新風險

鍾麗玲於16日至19日出席在布魯塞爾舉行的環球私隱議會會議。該國際平台匯聚超過200個主要為監管機構的成員、國際組織、學術界及智庫專家，就新興私隱議題及國際發展進行交流。會議期間，鍾麗玲以人工智能的道德與數據保障工作分組及國際執法合作工作分組聯席主席的身分，聯同環球私隱議會主席Philippe DUFRESNE、前主席Borislav BOZHINOV及歐洲資料保障委員會主席Anu TALUS，參與由議會與國際私隱專業人員協會歐洲大會合辦的專題討論，題為「環球私隱議會在不同監管框架下促進全球協作」。她在會上分享兩個工作分組在人工智能時代推進全球協作的工作，並闡述公署在香港與其他監管機構及業界的合作情況，同時與Philippe DUFRESNE呼籲與會者加強協作，應對科技進步帶來的私隱風險。

在題為「以監管合作促進循規」的環節上，鍾麗玲代表人工智能工作分組向議會成員匯報工作成果。針對代理式人工智能帶來的個人資料私隱風險，私隱專員公署以工作分組聯席主席的身分，聯同其他成員草擬並發起《保障私隱的代理式AI決議》，促請機構在設計或使用相關系統時考慮私隱風險，並鼓勵開發機構研究及採用創新方案應對挑戰。此外，公署亦參與發起《在教育界別應用AI的決議》，兩項決議均在會議上獲通過。

私隱專員鍾麗玲（中）以人工智能工作分組聯席主席身分，在題為「以監管合作促進循規」的環節上，向議會成員匯報分組的工作成果。（個人資料私隱專員公署網頁）

鍾麗玲表示，決議獲通過彰顯國際私隱保障社群致力推動以負責任和保障私隱的方式發展人工智能。她指，展望未來，公署會積極實施《香港第一個五年規劃》，繼續深化國際交往合作，發揮香港在「一國兩制」下聯通國際的獨特優勢，促進個人資料私隱保障及人工智能管治方面的國際合作，並提升國家及香港在相關領域的國際影響力和貢獻。

此外，鍾麗玲在會議期間亦參與亞太區私隱機構成員的多邊會議，討論代理式人工智能風險及近期全球涉及第三方服務供應商的資料外洩事故急增情況。她指，資料外洩事故的跨境性質日益明顯，呼籲亞太區監管機構加強協作及資訊交流。同時，她以全球私隱執法機構網絡委員會委員身分出席「環球私隱或資料保障網絡聯席會議」，與全球主要私隱及資料保障網絡領導層探討加強國際合作。